Греф заявил об отсутствии серьезных последствий для Сбербанка из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что кредитно-финансовая организация готова к любым сценариям ухудшения ситуации в экономике из-за пандемии коронавируса.

По словам Грефа, в Сбербанке не ожидают значительных последствий для банка и его клиентов. Кредитная организация рассматривает три вероятных сценария кризиса, который может вызвать коронавирус. Прохождение каждого из них прогнозируется, как спокойное.

«Кризис оказался более глубоким, чем его представляли, но правительства всех стран активно включились в борьбу. Мы посчитали три совсем стрессовых сценария, и во всех я вижу, что для нас — для Сбербанка и для наших клиентов — каких-то драматических последствий нет», — сказал Греф.

Он добавил, что руководство банка настроено в целом оптимистично и ожидает окончания «панической волны» в ближайшие недели.

«Видим, в каких отраслях будут проблемы: это «нефтянка», это перевозки, это туриндустрия, но тем не менее совместными усилиями — правительство озвучило целый ряд мер — мы сможем преодолеть эту ситуацию и к осени выровнять», — цитируют главу Сбербанка «Известия».

Ранее во вторник в правительстве России и Центробанке распорядились ввести ряд мер поддержки для обеспечения финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса нового типа, среди них — поддержка населения и сбалансированности региональных бюджетов.

Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения придала ситуации статус пандемии.

На сегодняшний день во всем мире зафиксировано более 198 тысяч случаев заражения коронавирусом, 7 961 человек скончался от осложнений, 81,7 тысячи заболевших выздоровели.