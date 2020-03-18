Россия может создать прототип вакцины от коронавируса за три месяца

Москва, 18 марта. Прототип вакцины от коронавируса может быть создан в России уже через три месяца. С таким заявлением выступили представители кафедры вирусологии МГУ.

По их словам, российским ученым удалось получить специальные сферические частицы из вируса растений, незаразного для человека. Этот вирус окружает себя отдельными белками от SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь COVID-19), что делает его очень похожим на искомый коронавирус. После обработки «палочки» этого вируса сворачиваются в шарики, на которые можно прикреплять любые белки. Таким образом, можно заставить организм реагировать на попадания в него коронавируса, без, собственно, заражения этим вирусом.

«Прототип вакцины может быть готов за три месяца», — приводит газета «Известия» слова декана биологического факультета МГУ, академика РАН Михаила Кирпичникова.

Как правило, в других случаях в вакцины требуется добавлять специальные вещества — адъюванты (вещества, применяемые для усиления иммунного ответа при введении одновременно с иммуногеном. — Прим. ФАН), так как человеческий организм не замечает белки небольшого размера. Это нужно, чтобы усилить иммунный ответ организма.

По словам специалистов, перспективную вакцину даже не нужно будет хранить в холодильнике – она может храниться при комнатной температуре. Более того, на «ложные вирусы» можно будет крепить белки от других коронавирусов, включая SARS и MERS. Таким образом, российские ученые предлагают не защиту не только от сегодняшнего SARS-CoV-2, но и от прошлых коронавирусов, а также тех, которые могут появиться в будущем.

Отметим, что ранее исследователи из МГУ успешно закончили доклинические испытания вакцины против краснухи, созданную по той же технологии с использованием сферических вирусов растений. В отличие от имеющихся средств, эта вакцина полностью безопасна для женщин репродуктивного возраста и людей с иммунодефицитом.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 170 тысяч человек. От вируса погибло более шести тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.