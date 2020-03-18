Губернатор Псковской области ушел на карантин, чтобы провериться на коронавирус

Псков, 18 марта. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил, что уходит на карантин из-за простуды. Чтобы перестраховаться чиновник решил сдать тест на коронавирус, чтобы не рисковать здоровьем коллег.

Ведерников рассказал, что «почувствовал признаки ОРВИ». По его мнению, это может быть лишь легкой формой простуды, однако он все же решил перестраховаться.

«Я решил сдать тест на коронавирус и дождаться его результатов на карантине. Рисковать здоровьем своих коллег и жителей области не имею права. В средствах связи не ограничен, график работы не меняется. Все вопросы отрабатываем в обычном ритме и режиме», — цитирует ТАСС чиновника.

По его словам, на сегодняшний день в области не было зафиксировано случаев заражения новым типом коронавируса. Однако в целях профилактики все школы ушли на каникулы раньше времени.

По данным на 17 марта, в России выявлено 114 случаев заражения коронавирусом, и большинство из них — завезенные. Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что 104 гражданина заразились за рубежом, 10 человек заразились внутри страны.

За сутки новые случаи заражения коронавирусом были выявлены в 15 регионах страны, передавала «Газета.ру». В Москве обнаружили четыре случая, общее число инфицированных в столице составляет теперь 56 человек. Таким образом, инфекция распространилась на 26 регионов России.

Президент РФ Владимир Путин констатировал, что массового проникновения заболевания в Россию удалось избежать, передавал «Царьград». По его словам, «несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем».