Трамп ответил на заявления о том, что США могли распространить коронавирус

Вашингтон, 18 марта. Президент США Дональд Трамп опроверг и назвал «бесчестными» заявления о том, что Соединенные Штаты Америки могут быть причастны к распространению коронавируса COVID-19.

Ранее официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь написал в своем Twitter о том, что в китайскую провинцию Ухань коронавирус могли завезти военные США. Поэтому дипломат призвал Америку опубликовать данные по заболевшим.

«Наши военные никому не завозили коронавирус», – ответил на обвинение президент США Дональд Трамп.

Напомним, до этого глава Центра по предупреждению и контролю заболеваний США Роберт Редфилд сказал, что ранее в США были зарегистрированы несколько случаев, когда в организме людей, которые якобы скончались от гриппа, находили коронавирус, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за последние сутки у 13 903 человек был выявлен коронавирус. При этом 862 человека скончались. Как сообщают специалисты ВОЗ, из почти 14 тысяч новых случаев лишь 29 зарегистрированы на территории Китая. Число заразившихся в стране, где возникла инфекция, сокращается. Хотя в местных больницах и остается около 10 тысяч человек, около 84% всех заболевших уже выздоровели.