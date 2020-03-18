Власти Украины сообщили о 14 новых случаях заражения коронавирусом

Киев, 18 марта. На Украине зафиксировано четырнадцать новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщает центр общественного здоровья Минздрава страны, наибольшее количество заболевших зафиксировано в Черновицкой области.

Первый случай смерти от нового вируса на Украине был задокументирован 13 марта в Житомирской области. Второй жертвой коронавируса стала 33-летняя женщина из Черновицкой области. Отметим, что ранее украинские власти подтверждали лишь семь случаев заражения коронавирусом.

«Лабораторно подтверждены 14 случаев COVID-19, из них два летальных, по состоянию на 20.00 (21.00 по московскому времени. — Прим. ФАН) 17 марта», — говорится в сообщении на странице украинского ведомства в Facebook.

Больше всего случаев нового заболевания зафиксировано в Черновицкой области – там заразились десять человек. Еще один больной был зафиксирован в Житомирской, один – в Киевской и еще два – непосредственно в украинской столице. Сообщается, что среди зараженных есть люди в возрасте 18 лет и 31 года, а также дети – от шести месяцев до десять лет.

С 17 марта власти Киева собираются ужесточить ограничительные меры из-за вспышки коронавируса, в украинской столице будут работать только АЗС, продуктовые и хозяйственные магазины, а также аптеки. С таким заявлением выступил мэр Киева Виталий Кличко. Первые случаи заражения коронавирусом нового типа были зарегистрированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. В Китае эпидемия уже идет на спад, однако COVID-19 распространился в других странах.