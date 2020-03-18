Авиакомпания «Россия» отменила рейс в Дубай из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Авиакомпания «Россия» отменила рейс в Дубай, запланированный на 18 марта, из-за запрета ОАЭ на въезд на фоне пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба компании.

«Россия» предупредила пассажиров об отмене рейса FV5733 из аэропорта «Внуково» в Дубай, выполняемого совместно с туристическим оператором «Библио-Глобус» 18 марта. В компании отметили, что это связано с решением властей ОАЭ о запрете въезда для граждан ряда государств, включая Россию.

Пассажирам обещали вернуть деньги за билеты при обращении по месту оформления тура.

По данным на вечер 17 марта, в ОАЭ зафиксировано 98 заражений и 26 выздоровлений. Случаев смерти от нового вируса не было. МИД ОАЭ ранее обратился к находящимся за рубежом гражданам, призвав их вернуться в страну.

Отметим, ранее во вторник член Общественной палаты России Султан Хамзаев выступил с предложением приостановить продажу кальянов в ресторанах и кафе для борьбы с коронавирусом, передавал RT. По его словам, общественные приборы для курения являются одной из реальных угроз распространения инфекций. Он напомнил, что ОАЭ уже ввели ограничения на курение кальянов в заведениях общественного питания.