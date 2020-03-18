Критик Арьев объяснил причину литературного успеха Лимонова

Санкт-Петербург, 18 марта. Литературный критик и соредактор петербургского журнала «Звезда» Андрей Арьев отреагировал на смерть писателя Эдуарда Лимонова. По его словам, покойный был человеком, который «постоянно прорывал запретные области литературы».

Арьев объяснил, что Лимонов добился успеха, талантливо поднимая и раскрывая запретные темы в отечественной литературе. Он отметил, что еще в советское время знал Лимонова, как талантливого поэта. После эмиграции Лимонова он не слышал о нем какое-то время, пока Арьеву на него не указал другой эмигрантский писатель Сергей Довлатов.

«Через какое-то время я приехал в Нью-Йорк и спрашиваю Сергея Довлатова: «Сережа, а есть тут какие-то новые совсем писатели?». Он назвал Лимонова. И сказал, что здесь он известен одним своим романом — «Это я — Эдичка». Говорит: «Интересно, что все читают и говорят: «Какая гадость! — третий раз читаю!», — рассказал Арьев.

Он объяснил, что тайна успеха Лимонова заключается в том, что тот сумел открыть абсолютно запретную область для русской литературы – область эротических отровений.

Эдуард Лимонов — русский писатель, автор книг «История его слуги», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Палач», «Дисциплинарный санаторий» и других. Он был основателем Национал-большевистской партии1 (является запрещенной в России как экстремистская организация), первым редактором партийной газеты «Лимонка» и одним из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия».

1 Организация запрещена на территории РФ.