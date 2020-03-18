Гарик Сукачев изменил текст песни про бабушку из-за коронавируса

Москва, 18 марта. Российский музыкант Гарик Сукачев изменил из-за пандемии коронавируса текст песни про бабушку, которая курит трубку.

В своем Instagram Сукачев опубликовал видео, в котором спел песню «Моя бабушка курит трубку» с измененным текстом и призвал своих поклонников чаще мыть руки.

«Моя бабушка моет руки, руки моет бабушка моя! Друзья, началась эпидемия коронавируса, вы все это знаете, поэтому чаще мойте руки, заботьтесь о своих бабушках, дедушках, потому что эта часть населения наиболее подвержена опасности. И также маленькие дети», — сказал музыкант.

Артист посоветовал не просто мыть руки, но и приобрести в аптеке средства личной гигиены.

Гарик Сукачев — рок-музыкант, поэт, композитор, режиссер театра и кино. Получил известность в советские годы как лидер групп «Закат солнца вручную», «Бригада С». В 1994 году создал группу «Неприкасаемые», в составе которой в качестве сессионных музыкантов играли и пели многие российские знаменитости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку нового коронавируса, впервые выявленного в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. На сегодняшний день во всем мире выявлено более 197 тысяч заражения коронавирусом. От осложнений скончались 7 949 человек, более 81 тысячи пациентов выздоровели.

В России коронавирус выявлен у 114 пациентов, пять человек выздоровели. В стране проведено более 116 тысяч исследований на коронавирус. Основными средствами профилактики заболевания являются социальная изоляция и тщательное соблюдение правил личной гигиены.

Ранее «Газета.ру» написала, что президент Украины Владимир Зеленский посоветовал развлечения гражданам страны, находящимся на карантине из-за коронавируса.