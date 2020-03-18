Первая смерть от коронавируса SARS-CoV-2 зафиксирована в Турции

Анкара, 18 марта. Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа объявил о первой смерти от заболевания, которое было вызвано новым типом коронавируса SARS-CoV-2. По словам чиновника, умершим оказался 89-летний мужчина.

«Сегодня у меня есть печальная новость, сегодня умер один из заболевших. Ему было 89 лет», – цитирует ТАСС главу министерства здравоохранения Турции.

Умерший мужчина получил инфекцию от своего коллеги из Китая. Коджа также подчеркнул, что число зарегистрированных случаев заражения увеличилось на 51. На данный момент заболевшими числятся 98 человек. По информации турецкого Минздрава, состояние госпитализированных улучшается.

Напомним, ранее американский профессор Эргин Косйылдырым в статье для издания The National Interest обвинил турецкие власти в сокрытии эпидемии коронавируса в стране ради сохранения доходов, получаемых от туризма. В интервью Федеральному агентству новостей члены Совета Федерации РФ Владимир Джабаров и Сергей Цеков призвали россиян воздержаться от поездок в Турцию, если информация об умалчивании Анкарой эпидемии подтвердится.

Также российским гражданам посоветовали отнестись со всей серьезностью к угрозе, которая так стремительно распространилась с территории китайской провинции Хубэй на более чем 100 стран.