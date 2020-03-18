Шведские эксперты рассказали, какие продукты укрепят иммунитет при пандемии коронавируса

Стокгольм, 18 марта. Правильно подобранное питание способно усилить иммунитет, что может оказаться полезным во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом пишет шведское издание Expressen, перечисляя девять главных продуктов, способных усилить иммунитет.

Первым шведские эксперты назвали чеснок. Они напомнили, что это растение содержит антибактериальные и противовирусные свойства. Максимальную пользу чеснок принесет, если есть его в сыром виде. Шведские эксперты советуют добавлять его и в супы, и даже в каши.

Также благотворно на иммунитет влияет черника, благодаря содержащимся в ней флавоноидам. Она не теряет своих свойств даже после заморозки.

Шведское издание рекомендует есть свеклу, в который содержится много цинка и пребиотиков, которые сохраняются в этом овоще даже после термической обработки.

Следует не забывать про цитрусовые, включая апельсины, лимоны и грейпфруты. В них много витамина C, что может оказаться полезным при простуде.

Жирная кислота Омега-3 в большом количестве содержится в льняном масле, которое можно добавлять не только в салаты, но и в десерты. Также она присутствует в тыквенных семечках.

Для поддержания иммунной системы полезно регулярно пить кефир, который содержит много полезных бактерий и дрожжевых культур.

Кроме того, эксперты из Швеции рекомендуют есть корейскую закуску кимчи из овощей, лука, чеснока и имбиря, которая тоже может оказывать благотворное воздействие на иммунитет.

О вспышке пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в китайском городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Коронавирус быстро распространился по всему миру. Он оказывает значительное влияние на экономику многих стран. У России есть задел прочности для демпфирования негативного влияния коронавируса на экономику, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, ситуация с коронавирусной инфекцией стала определенным триггером, ускорила процессы и спровоцировала их обостренное проявление.