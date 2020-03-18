В РЖД озвучили новые правила сообщения с Белоруссией

Москва, 18 марта. РЖД сохранят поезда в сообщении с Белоруссией и после закрытия границ из-за коронавируса, однако въехать в Россию смогут лишь граждане РФ, сообщает пресс-служба компании.

В РЖД напомнили, что с 00.00 18 марта до 1 мая ограничен въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с Белоруссии.

«Вместе с тем, граждане Российской Федерации, находящиеся за пределами государства, могут беспрепятственно возвратиться в страну (по документу, по которому совершался выезд)», — говорится в сообщении.

Все поезда между РФ и Белоруссией продолжат курсировать по графику, но «пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России».

В РЖД напоминают, что пассажиры могут вернуть билеты, в том числе «невозвратные, до 10 апреля.

Ранее правительство России сообщило, что ограничение въезда из Белоруссии на российскую территорию решено ввести в связи с непринятием Минском рекомендованных мер по перекрытию границ с третьими странами, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил удивление по поводу инициированного Россией закрытия границ. Он обратил внимание на экономические издержки предпринятых мер.

Позднее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают несправедливыми претензии со стороны Белоруссии относительно российских мер по борьбе с COVID-19, передавал RT.

Отметим, в понедельник Лукашенко дал неожиданный рецепт, как бороться с коронавирусом. По мнению главы государства, вирус было бы неплохо «травить» с помощью водки, передавал «Царьград». Кроме того, он посоветовал посещать сухую сауну.