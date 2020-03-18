Итальянские врачи протестируют препарат против коронавируса

Рим, 18 марта. В Италии в четверг начнутся тесты препарата «тоцилизумаб» в лечении нового типа коронавируса SARS-CoV-2. Данное лекарство относится к группе иммунодепрессантов и применяется, например, при ревматоидном артрите.

По словам главы итальянского агентства по лекарственным препаратам Николы Магрини, «тоцилизумаб» уже показал свою эффективность при лечении зараженных в больницах Неаполя и Модены. В исследованиях примут участие 330 пациентов.

«С четверга начнутся эксперименты с «тоцилизумабом», предварительные исследования которого показали ободряющие результаты», – цитирует РИА Новости Николу Маргини.

Кроме того, при лечении коронавируса в Италии используют препараты, применяемые при СПИД. Ранее стало известно о том, что 79-летний пациент пошел на поправку после лечения препаратом «ремдезевир», который применяется при Эболе.

Напомним, ранее в Италии начались первые испытания вакцины от коронавируса. Тесты лекарства, разработанного компанией Takis, проводятся на животных.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года. На первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия. На территории государства, по последним данным, 27 710 человек инфицированы, 2 158 умерли, а 2 749 пошли на поправку.