Вассерман выразил свои соболезнования в связи со смертью Лимонова

Москва, 18 марта. Публицист Анатолий Вассерман выразил свои соболезнования в связи с кончиной писателя Эдуарда Лимонова. По его словам, Лимонов как писатель будет оценен по достоинству «еще через несколько десятилетий».

«Многое из того, что он делал, представляется мне хотя и крайним по форме, но очень серьезным по содержанию. Он ставил много вопросов, важных, но нерешённых», — приводит RT слова Вассермана.

Он добавил, что в литературной среде сейчас царит «неразбериха», поэтому сегодняшние критерии оценки писателей едва ли будут актуальны через несколько десятков лет.

Смерть Лимонова прокомментировал его друг – военный обозреватель и глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин. Он заявил, что с уходом Лимонова российская литература потеряла одного из последних великих писателей XX века. Со смерть Лимонова, по его словам, закончилась целая эпоха.

«Он всему назло оставался собой и смог прожить именно ту жизнь, которую себе запланировал», — сказал Шурыгин.

Напомним, что Эдуард Лимонов скончался в возрасте 77 лет из-за осложнений после операции. Он родился в Харькове в 1943 году. В 15-летнем возрасте он начал писать стихи. В 1974 году Лимонов эмигрировал в США. Во время жизни в Соединенных Штатах Лимонов стал членом социалистической партии, а также активно критиковал американские власти. В 1980 году он переехал во Францию.

После распада СССР Лимонов вернулся в Россию. В 1993 году Лимонов основал Национал-большевистскую партию1, признанную позже экстремистской организацией и запрещенную на территории РФ.

1 Организация запрещена на территории РФ.