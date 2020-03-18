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Медсестра из США рассказала, как перенесла коронавирус

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Медсестра из США рассказала, как перенесла коронавирус

Колорадо, 18 марта. Медсестра Лиза Мерк из американского штата Колорадо, заразившаяся новым типом коронавируса, рассказала, как протекает болезнь. 

Как передает KDVR, Мерк заразилась во время отпуска на Гавайях. Сейчас она находится в изоляции в своем доме в Колорадо. Они находились на Гавайях на медицинской конференции, и в последний день поездки у нее начал «хлюпать нос».

По ее словам, так и начала развиваться болезнь: сначала появился насморк, потом, когда она была в самолете по пути домой, начало ломить левую часть тела. 

«Мы вернулись, и у меня болели мышцы, болели кости и болели суставы. Мне казалось, что кто-то ударил меня ножом для льда», — рассказала Мерк, работающая медсестрой.

К болям в теле присоединилась тошнота, а после лихорадка. В Центре по контролю и профилактике заболеваний, куда позвонила Мерк, ей сказали, что все с ней будет в порядке, поскольку она не была в странах с распространением коронавируса. Однако ее самочувствие ухудшалось.

«Мне очень не хватало дыхания, я чувствовала сильную усталость. Наконец, в воскресенье вечером я сказал мужу: «Мне нужно, чтобы ты отвел меня в отделение скорой помощи. Я чувствую себя плохо, когда стою, чувствую, что упаду в обморок», — рассказала она.

Врачи отделения неотложной помощи сказали, что у нее вирусная пневмония. Они проверили ее на коронавирус, и результаты вернулись положительными 11 марта. Мерк говорит, что за последние несколько недель она потеряла несколько килограммов. Сейчас она идет на поправку, хотя боли в мышцах пока еще остаются.

Мерк находится в изоляции со своим мужем, по крайней мере, до 22 марта или до тех пор, пока у нее полностью не пропадут симптомы. Затем ей предстоит зарегистрировать отрицательный результат на тестах на коронавирус с интервалом в 24 часа, прежде чем она снова сможет выйти в общество.

Медсестра из США рассказала, как перенесла коронавирус

Напомним, массовая истерия в США, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, нарастает и с каждым днем приобретает масштабы куда более пугающие, чем сама угроза коронавируса. За последнюю неделю американские биржевые индексы S&P и Dow Jones рухнули на рекордные, невиданные со времен Великой Депрессии, показатели, передавал «Царьград».

Для сдерживания эпидемии правительство США пошло на беспрецедентные меры, которые, по словам главы Белого дома, никогда в истории страны не использовались. Кроме того, на всей американской территории введено чрезвычайное положение.

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, живущий в США, рассказал ранее, что в магазинах сейчас пустые прилавки, «как в девяностые, все все скупают», передавал RT

Медсестра из США рассказала, как перенесла коронавирус

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Источник: KDVR
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