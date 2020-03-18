Новый тип коронавируса зарегистрирован во всех странах Европы

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Подгорица, 18 марта. Коронавирус SARS-CoV-2 выявлен во всех 50 странах Европы. Последней страной, где были зарегистрированы первые факты инфицирования, стала Черногория.

Как сообщил премьер-министр страны Душко Маркович, заболевшими оказались две женщины, вернувшиеся из-за границы. Одной из них 72 года, а второй 47, сообщает ТАСС.

Напомним, в декабре прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. По последним данным, в мире в целом заболели свыше 177 тысяч людей, умерли около 7 тысяч человек.

На данный момент на первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия. На территории государства, по последним данным, 27 710 человек инфицированы, 2 158 умерли, а 2 749 пошли на поправку.

Тем временем в Сербии местное правительство ввело комендантский час в стране в связи с пандемией коронавируса. С 20.00 до 05.00 в городах запрещается передвижение по улицам для всех граждан. Кроме того, больницы, границы и миграционные центры теперь будет контролировать вооруженная армия. Людям пожилого возраста вовсе запрещено выходить на улицу.