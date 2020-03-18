Черногория выдвинула требования в ответ на просьбу выпустить россиян

Москва, 18 марта. Подгорица потребовала от России взамен на разрешение эвакуировать россиян из страны доставить 50 своих граждан из Москвы в Тиват без билетов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По данным источника, власти Черногории выразили готовность выпустить россиян с билетами российских авиакомпаний. Однако выставили условие: если эти авиакомпании обеспечат перелет черногорцев из Москвы без билетов.

В Росавиации добавили, что совместно с МИД РФ они принимают необходимые меры, чтобы добиться разрешения у Подгорицы на эвакуацию россиян, передает «Царьград».

По данным ТАСС, лоукостер «Победа» все еще не может получить разрешения властей Черногории на вывоз около тысячи россиян из Тивата. Авиакомпания планировала организовать пять рейсов из Тивата в Москву. Однако по решению правительства Черногории воздушное пространство страны закрыто.

Во вторник стало известно, что в Черногории зафиксированы первые случаи заражения коронавирусом. Как передает «Газета.ру», Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса.

Кабмин Черногории запретил передвижение людей в общественном транспорте, а также ввел ряд новых ограничений. Запрещена работа спортивных и развлекательных объектов, парикмахерских и салонов красоты. Закрыты новые пограничные пункты. Гражданам предписано отложить свадьбы, а похороны проводить в узком семейном кругу.

Напомним, в декабре прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила новый коронавирус пандемией. На данный момент на первом месте среди стран, где зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусом, находится Италия.