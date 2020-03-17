Первые два случая заражения коронавирусом выявлены в Черногории

Подгорица, 17 марта. В Черногории зафиксированы два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил премьер-министр страны Душко Маркович.

Он рассказал, что заболевшими оказались две женщины 1948 и 1973 годов рождения, прибывшие в Черногорию из другой страны. Они нормально себя чувствуют, их здоровью пока ничто не угрожает.

После появления вируса в Черногории, в Европе не осталось ни одной страны, где не было бы зафиксированных случаев заражения коронавирусом.

Отметим, что еще 15 марта Черногория запретила въезд на свою территорию всем иностранным гражданам, кроме тех, которые имеют вид на жительство. Все прибывшие на территорию Черногории обязаны самоизолироваться дома. Также были закрыты отели и рестораны, а в магазинах – введено ограничение на число покупателей.

В Европе ситуация с коронавирусом наиболее серьезно обстоит в Италии, точнее в ее северной части. На Апеннинах зарегистрировано более 31 тысячи случаев заражения коронавирусом, свыше 2,5 тысяч человек погибли, около 3 тысяч пациентов смогли поправиться.

Изначально вспышка коронавируса произошла в китайском городе Ухань 31 декабря 2019 года. Меньше чем за 2,5 месяца угроза COVID-19 приобрела угрожающие масштабы. 11 марта ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией. Власти Евросоюза объявили о закрытии внутренних, а затем и внешних границ, чтобы замедлить распространение пандемии.