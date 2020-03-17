ВОЗ опровергла слухи о том, что трупы погибших от коронавируса могут быть опасны

Женева, 17 марта. Тела людей, скончавшихся от коронавируса, не представляют угрозы для здоровых людей. С таким заявление выступил на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер.

Журналисты попросили его прокомментировать, есть ли у ВОЗ рекомендации, касающиеся охраны здоровья работников похоронных служб, которым рано или поздно придется столкнуться с захоронением людей, погибших от нового коронавируса. Линдмайер напомнил, что болезнь передается «воздушно-капельным путем, а не так, как, например, Эбола».

«Тело само по себе не вызывает заражения [в случае с коронавирусом]», — объяснил он.

Общее число случаев заражения коронавирусом в мире выросло за сутки почти на 14 тысяч — до 177 455 человек, а число умерших от инфекции превысило 7 тысяч и составило 7 072.

Точно посчитать условный показатель смертности сейчас нельзя, это можно будет сделать после окончания пандемии. Согласно средним цифрам, показатель смертности по миру на данный момент составляет 3,99%.

В России выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом, теперь официальное число зараженных — 63 человека. Тем не менее, правительство готово к тому, что ситуация может ухудшиться.

Ранее сообщалось о создании Координационного совета по борьбе с эпидемией, который возглавил премьер-министр Михаил Мишустин. Рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. В Совете Безопасности России за борьбу с эпидемией отвечает первый зампред председателя Совбеза Дмитрий Медведев.