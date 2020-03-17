حصاد أخبار سوريا في 17 مارس / آذار: منظمة الصحة العالمية: لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا في سوريا ، و الجيش السوري يصد هجومًا إرهابيًا في ري

سوريا 17 مارس / آذار. منظمة الصحة العالمية لم تسجل اي إصابة بفيروس كورونا في سوريا ، و الجيش السوري يصد هجومًا إرهابيًا في ريف حماة الشمالي.

منظمة الصحة العالمية : لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا في سوريا

أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة بفيروس كورونا في سوريا .

قال ليندماير - « لم يتم رصد أي حالة للإصابة بفيروس كورونا في سوريا. الآن أصبح من الممكن إجراء اختبارات في كل من الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة وفي مناطق الشمال الغربي ».

وقال ليندماير أنه تم إجراء 34 اختبارًا لكشف فيروس كورونا في دمشق وكل نتائج الاختبارات كانت سلبية. ولا تزال منظمة الصحة العالمية تقوم بمراقبة الوضع ، خاصة في مناطق الشمال الغربي.

الجيش السوري يصد هجومًا إرهابيًا في ريف حماة الشمالي

شن مقاتلو غرفة عمليات «و حرض المؤمنين» هجوما على مواقع الجيش السوري بالقرب من قرية العميقة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي.

قُتل جندي سوري نتيجة لتبادل إطلاق النار ، كما كتب المستخدم Idlibi12 في حسابه على « تويتر» عن مقتل العميد في الجيش السوري هيثم وهبي.

وحدات من الجيش السوري تطهر الطريق M5 دمشق – حلب

قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتطهير الطريق M5 دمشق - حلب. من المخطط ، في المستقبل القريب ، استئناف حركة السير بالكامل على طول الطريق.

سابقاً ، على جزء من الطريق ، بالقرب من قرية معار حطاط ، كانت توجد نقطة مراقبة للجيش التركي. سعت تركيا من خلالها أن توقف تقدم الجيش السوري إلى الشمال ، باتجاه مدينة معرة النعمان. ونتيجة للعمليات العسكرية الشتوية ، تمكنت القوات الحكومية من تحرير المدينة وطرد الإرهابيين.

الأطباء الروس في سوريا يساعدون سكان حلب

الأطباء العسكريون الروس من الوحدة الخاصة يواصلون العمل في مدينة حلب. يستطيع اللاجئون الذين يعودون للمدينة بعد تحريرها من الإرهاب أن يخضعوا للفحص الطبي المجاني وأن يحصلوا على المساعدة والأدوية اللازمة.

يعمل الأطباء الروس في مبنى مستشفى جامعة حلب السابق. يقدم المساعدة أكثر من 100 من المحترفين و ذوي المهارات العالية و الخبرة الواسعة التي تم اكتسابها في عدة نقاط ساخنة حول العالم. يستقبل الأطباء حوالي 300 مريض يوميًا وهم الأشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة ، أو أصيبوا أثناء القصف الذي يقوم به المسلحون.

يزور الأطباء العسكريون الروس بانتظام بلدات ريف حلب الغربي التي حررها الجيش العربي السوري اثناء الحملة العسكرية الشتوية من إرهابيي جبهة النصرة ، و يساعد متطوعون سوريون من كليات الطب المحلية الأطباء الروس للتواصل مع السكان المحليين.