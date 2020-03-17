В Сербии введен комендантский час из-за пандемии коронавируса

Белград, 17 марта. Правительство Сербии ввело комендантский час в стране в связи с пандемией коронавируса, сообщил президент Александр Вучич.

По словам Вучича, с 20.00 до 5.00 запрещается передвижение по улицам для всех граждан. Границы, больницы и миграционные центры будет контролировать армия.

«Армия будет вооружена», — подчеркнул президент Сербии.

При этом людям старше 65 лет в городах и старше 70 лет в сельской местности запрещено вовсе выходить на улицы. Запрет вступит в силу с 10.00 18 марта, передает «Газета.ру».

Согласно последним данным, в Сербии коронавирусом нового типа заражены 72 человека, двое пациентов сейчас находятся в тяжелом состоянии. Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у России и Китая. Как передавал «Царьград», Вучич обратился за помощью к Китаю, жалуясь на «книжную сказочку», написанную для Сербии европейскими партнерами. Теперь Европа фактически объявила «блокаду» стране, запретив импорт товаров.

Во вторник вечером стало известно, что авиасообщение между Россией и Сербией будет приостановлено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, передает RT. Российские дипломаты призвали всех россиян принять меры по скорейшему возвращению на родину.