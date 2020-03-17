Неизвестные в Республике Коми обстреляли из ружья вертолет

Сыктывкар, 17 марта. В Республике Коми следователи завели уголовное дело по факту обстрела вертолета Ми-8. По данным правоохранителей, неизвестные открыли огонь по воздушному транспорту из ружья, сделав около 6 выстрелов картечью.

По предварительным данным, во вторник, 17 марта, вертолет следовал по маршруту из города Емва в Республике Коми в Шиес Архангельской области. Транспортное средство перевозило горюче-смазочные материалы.

«Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее 6 выстрелов, по предварительным данным картечью, в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось», – говорится в сообщении Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

В момент ЧП на борту вертолета находились 4 члена экипажа, никто из них не пострадал. На место происшествия незамедлительно была вызвала следственно-оперативная группа.

На данный момент возбуждены уголовные дела по факту покушения на убийство из хулиганских побуждений и совершения действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств. Проводятся все необходимые следственные действия.