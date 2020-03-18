Сирия, 18 марта. Главарь «Фронта освобождения» Фаделл аль-Хаджи подал в отставку. Террористы «Исламского государства»1 расстреляли гражданского в Ираке. В Хасаке в лагере «Аль-Хол» без медицинской помощи умер ребенок, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отразили нападение террористов в Идлибе, направили подкрепление на север Ракки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: открыли огонь по позициям сирийской армии на юге провинции Идлиб.

«Демократические силы Сирии» (SDF): подозреваются в минировании автомобиля в Ракке.

«Сирийская национальная армия» (СНА): предотвратила взрыв в Тель-Абъяде на севере Ракки.

«Исламское государство» (ИГ1, запрещенная в РФ организация): расстреляла из пулемета мирного жителя в иракской провинции Анбар.

Провинция Идлиб

Главарь «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» (она же известна как «Фронт национального освобождения») Фаделл аль-Хаджи, являющийся по совместительству заместителем начальника Генштаба «Сирийской национальной армии» подал в отставку, о чем сообщает военно-аналитический Telegram-канал Рыбарь (rybar). Смещение бывшего лидера связывают с серией поражений группировки на юге Идлиба в ходе операции правительственных войск «Заря в Идлибе». Вероятно, покровители группировки из Анкары возлагают вину за утрату территорий на юге Идлибской зоны деэскалации на действующую «верхушку» группировки.

Как передает агентство Step News, на административной границе провинций Идлиб и Хама совершила вылазку «Хайят Тахрир аш-Шам». Террористы открыли огонь по позициям сирийской армии в районе поселка Кастун-Джалал.

Провинция Ракка

В городе Тель-Абъяд боевики «Сирийской национальной армии» в ходе рейда обнаружили заминированный автомобиль, припаркованный в жилом квартале. Как передает агентство Alk Habour, им удалось обезвредить самодельную бомбу. В установке СВУ подозревают курдских боевиков SDF, которые продолжают совершать вылазки в зоны контроля протурецких сил с целью совершения диверсий.

Как сообщает агентство Al Nour, колонна из 20 бронированных автомобилей ВС РФ прибыла из города Айн-Исса на базу в поселке Ат-Табка. Местные источники сообщают, что другой конвой покинул поселок Тель-Самейн.

Провинция Хама

Как сообщили местные источники портала Alk Habour, в воздушном пространстве над поселком Аль-Хол были замечены разведывательные самолеты ВВС США, после чего прогремел мощный взрыв. Однако подробностей происшествия не поступало.

В лагере беженцев «Аль-Хол» скончалась девочка. По данным агентства Euphrates Post, ребенок заболел простудой из-за заморозков и скончался без медицинской помощи. Курдские боевики тем запрещают для волонтеров и медиков гуманитарных организаций въезд в лагерь из соображений безопасности, пока беженцы живут в палатках без электричества, питьевой воды, медикаментов и теплой одежды.

Ирак

На севере Ирака в провинции Анбар террористы «Исламского государства» похитили жителя города Рутба, которого заподозрили в связи с иракской разведкой. Как передает новостное агентство Aleppo AMC, террористы расстреляли мужчину из пулемета и бросили его тело в окрестностях. Несмотря на то, что Ирак заявил в 2017 году о победе над террористами «Исламского государства», «спящие ячейки» группировки продолжают совершать вылазки в зоны контроля армии в так называемом «треугольнике смерти» между провинциями Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла.

1 Организация запрещена на территории РФ.