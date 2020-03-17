«Паук» Троицкий предложил поставить Лимонову памятник в Москве

Имя скончавшегося писателя Эдуарда Лимонова следует увековечить в названии улицы в центре Москвы, на которой находился «Бункер» — штаб Национал-большевистской партии1 (запрещена в РФ). Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий («Паук»).

«На «Фрунзенской», где был первый штаб НБП1, улицу или сквер нужно назвать именем Лимонова, — считает Троицкий. — Нужно поручить Зурабу Церетели, чтобы он по эскизам русских художников отлил памятник Лимонову, к которому могли бы приходить люди, вспоминать».

О смерти писателя «Паук» узнал от корреспондента ФАН. С уходом из жизни Лимонова закончилась целая революционная эпоха, отмечает Троицкий.

«Он был мощнейшим пламенным революционером, и я не понимаю, почему двадцать лет его гнобили — говорит музыкант. — Получается, поп-культура есть, а русских писателей и русских музыкантов — нет?».

Сам Лимонов выдвинул его в политику в 1993 году, предложив участвовать в выборах мэра Москвы, вспоминает Троицкий.

«Потом мы получили «Бункер», вместе с ним порывали ход, ломали стену, чтобы был отдельный вход для соратников НБП. Мы участвовали в разных митингах, об этом есть масса фотографий и воспоминаний», — рассказал собеседник ФАН.

Сегодня Россия потеряла высокоинтеллектуального человека, добавил «Паук».

«Я сейчас болел, три-четыре дня мониторил телевизор, а там одни и те же персонажи. Ну, иногда Проханов появляется, который может опоэтизировать сложившуюся политическую ситуацию. Остальные — неинтересные люди, они не могут сказать ничего нового».

Почему бы в России не делать телешоу с приглашением интересных людей, писателей, недоумевает «Паук».

«Где Сорокин, где Пелевин? Где был тот же покойный Лимонов? Ведь эти люди могли бы внести в общество другой, свой взгляд на мир», — уверен музыкант.

В заключение Троицкий рассказал, как причудливо переплелись судьбы их с Лимоновым семей.

«Рождение Лимонова произошло благодаря моему деду, который был профессором медицинских наук, имел Орден Ленина и возглавлял в Нижегородской области борьбу с малярией, — вспоминает собеседник ФАН. — В начале 1942 года туда из-под Харькова была направлена мать Эдуарда Лимонова (Савенко), она проживала в Дзержинске. В том же городе с инспекционной поездкой был мой дед».

Беременная мать Эдуарда заболела малярией, и какие-то женщины посоветовали ей сделать аборт, потому что у нее был очень скудный паек, отметил «Паук». Было крайне трудно вынашивать ребенка и одновременно бороться с болезнью.

«Но мой дед выдал ей лекарств, хинина и несколько плиток шоколада. И так Лимонов был спасен», — завершил свой рассказ Сергей «Паук» Троицкий.

Русский писатель Эдуард Лимонов — автор книг «История его слуги», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Палач», «Дисциплинарный санаторий» и многих других. Помимо основания НБП и газеты «Лимонка», он был одним из лидеров незарегистрированного движения «Другая Россия». Лимонову было 77 лет.

1 Организация запрещена на территории РФ.