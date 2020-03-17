Главы стран ЕС запретили въезд в Европу граждан третьих государств

Берлин, 17 марта. В ходе видеоконференции главы стран, входящих в Евросоюз, договорились о введении запрета на въезд на территорию сообщества граждан третьих государств. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине.

По словам Меркель, Германия заявила о согласии с предложением ЕС ввести запрет на въезд в Европу из стран, не относящихся к союзу.

«Это должно осуществляться странами-членами, действовать 30 дней, и Германия его немедленно реализует», – цитирует Меркель ТАСС.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что коронавирусная инфекция может унести от 500 тысяч до миллиона жизней граждан Германии, а также негативно сказаться на экономике государства. Эксперт также отметил, что пандемия погрузила страну в «стрессовое состояние». Граждан тревожит распространение заболевания в странах Европы, потому они уходят в добровольную самоизоляцию.