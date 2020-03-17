Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Издатели рассказали о работе с Лимоновым

366
0 Оставить комментарий

Издатели рассказали о работе с Лимоновым

Эдуард Лимонов скончался 17 марта, не закончив свою последнюю книгу «Старик путешествует». Федеральное агентство новостей попросило сотрудников издательского дома «Питер», которое ранее выпустило порядка десяти книг писателя, поделиться своими воспоминаниями и впечатлениями от работы с Эдуардом Лимоновым и рассказать, каким он запомнился в творчестве и личном общении.

«Мы познакомились с Эдуардом Вениаминовичем несколько лет назад, когда решили издавать его книги, — говорит исполнительный директор ИД «Питер» Анна Титова. — Мы еще посмеивались между собой: мол, наконец, в нашем издательстве появился настоящий писатель. Мы же обычно не издаем художественную литературу, у нас печатаются люди из профессорской среды, и книги у них специфические».

Анна вспоминает, как приезжала к Эдуарду Лимонову в Москву – у нее даже появилась добрая традиция сразу с Ленинградского вокзала ехать к нему в гости на Маяковскую.

«У него интересная квартира: старый московский дом в центре города, тихий дворик… Я всегда представляла себе, что в таких квартирах и живет московская интеллигенция». 

Эдуард Лимонов жил очень скромно, вспоминает ее коллега из ИД «Питер», коммерческий директор издательства Татьяна Родионова.

«Знаете, он жил, как простой русский мужик, достаточно аскетичный, — утверждает собеседница ФАН. — Обычная квартира, старенький диван, стол, простенький комп. Никакой роскоши, никаких «эпплов» или предметов сверхроскоши, сверхпотребления».

Каждый разговор с Эдуардом Лимоновым можно было записывать, говорит Анна Титова. Своих гостей он развлекал интеллигентной беседой и бесконечными воспоминаниями из своей богатой жизни.

«Как-то он нам сказал: «Я считаю, каждый руководитель должен посидеть в тюрьме. Там учишься любить людей. Я вот люблю людей, жалко мне их», — делится историей Анна. — Он мастерски владел слогом, что ни слово, то хотелось записывать. С ним было интересно разговаривать на любую тему».

Петербургские издатели гордятся знакомством с Эдуардом Лимоновым.

«Он яркий, харизматичный, талант ярчайший, таких больше не делают, — делится Татьяна Родионова. — Для меня — человека, который 15 лет работает в этой сфере, — было большой честью с ним познакомиться и работать. Знаете, не каждому человеку удается хотя бы одно событие в жизни пережить из целой череды тех, что ему выпали. Другого такое может сломать, а здесь — кремень».

В ИД «Питер» за время работы с Эдуардом Лимоновым издали несколько абсолютно новых книг и переиздали его прошлые труды. Работал, по воспоминаниям сотрудников, невероятно быстро: за один год мог выдать две-три книги. Обязательным условием договора была авторская редакция: Лимонов присылал оцифрованные рукописи (сам писал свои книги от руки), а издательство не имело права вносить свои правки.

«Да их и не нужно было править, — признается Анна Титова. — Никогда не забуду, как он прислал очередную рукопись и написал на ней: «Хвалить себя не умею, но получилось гениально». У нас никогда не было к нему вопросов ни по срокам, ни по текстам».

В самом издательстве с удовольствием читали все его книги. Из последнего опубликовали и переиздали публицистические, философские размышления писателя о жизни и событиях: «Азбука. «Император» и другие мнения» — об отношении к действующему президенту России, «Пункт «В» — в свете пенсионной реформы в России.

«Я все его книги читала, — говорит Татьяна Родионова. —  Что тогда читать, если Лимонова не читать? Но при нас те художественные книги, по которым мы его знаем, он уже не писал, все же больше уходил в политическую деятельность и публицистику».

Впрочем, на презентациях и публичных мероприятиях, посвященным новым книгам, Эдуард Лимонов выходил к публике писателем, а не политиком, вспоминает Анна Хайрулина, в то время – специалист по связям с общественностью издательства. На его презентацию в петербургский книжный магазин «Буквоед» пришло около 150 человек, и вопреки переживаниям организаторов, собралась интеллигентная публика.

«Перед первой встречей с ним и первой презентацией я очень волновалась, — вспоминает Анна Хайрулина. — Я ждала одиозную культовую, недосягаемую личность из моей юности, которую я знала издалека по книгам, лекциям в университете… Но в итоге мое волнение превратилось в восхищение, потому что я встретила человека очень простого, абсолютно не требовательного к организационным тонкостям, очень интеллигентного, начитанного, глубокого, эрудированного. С ним было невероятно легко общаться: не чувствовалось никакой дистанции и барьера. При том, что это был человек думающий, знающий, размышляющий, с тонким пониманием жизни».

Эдуард Лимонов, несмотря на свой почтенный возраст, путешествовал по городам с новыми книгами, но на комфорт практически не соглашался, требовал мало. Выходил на сцену сделать свое дело – рассказать о новой книге. Людей на эти презентации и творческие встречи обычно приходило столько, что трудно было провести его к площадке для выступления.

«Мне казалось, большая часть людей воспринимала его, как политика и общественного деятеля, — говорит Анна Хайрулина. — А ему больше хотелось говорить о книгах...».

В память об Эдуарде Лимонове, все его книги в интернет-магазине ИД «Питер» будут продаваться со скидкой 77%, рассказали ФАН в издательстве. Именно в таком возрасте — 77 лет — ушел из жизни русский писатель.

Новости партнеров

Источник: Федеральное агентство новостей
Новости партнеров