Российская военная полиция провела патрулирование провинций Алеппо и Хасака в Сирии

Москва, 17 марта. Российская военная полиция продолжает патрулирование в сирийских провинциях Алеппо и Хасака. Об этом сообщает руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Олег Журавлев.

Он рассказал, что в Сирии продолжатся реализация положений российско-турецкого Меморандума, который был принят 22 октября 2019 года. Российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо по маршрутуам Аджами – Мешерфа – Манбидж – Бозгекли – Аджами и Аджами – Мешерфа – Аджами, а также в провинции Хасака по маршруту Камышлы – Мабрук – Камышлы. Силами ВКС РФ также было проведено воздушное патрулирование.

Подконтрольные Турции незаконные вооруженные формирования, действующие на территории Идлибской зоны деэскалации, продолжают соблюдать договоренности о прекращении огня, которые были заключены Россией и Турцией 6 марта этого года. В то же время, боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) совершили пять обстрелов провинций Алеппо и Хама. Российская и турецкая сторона продолжают поддерживать непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия в Сирии.

Российские специалисты продолжают работу в Сирии, направленную на мирное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи гражданам Сирии в восстановлении мирной жизни. Гуманитарные акции за последние сутки не проводились; в то же время с начала процесса урегулирования ЦПВС провел более 2400 гуманитарных акций, распределив свыше 4 тысяч тонн груза.

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

1 Организация запрещена на территории РФ.