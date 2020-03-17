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Дугин назвал Лимонова погибшим подростком, который остался верен себе

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Дугин назвал Лимонова погибшим подростком, который остался верен себе
Ушедший сегодня, 17 марта, из жизни писатель, основатель Национал-большевистской партии1 (запрещена в РФ) Эдуард Лимонов до конца жизни оставался подростком. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал хорошо знавший покойного лидер международного «Евразийского движения», философ, политолог Александр Дугин, с которым они когда-то вместе создавали эту политическую структуру, во многом ставшую своего рода «колыбелью» для многих современных политиков, художников, писателей, общественных деятелей. 

Дугин признался, что ему трудно говорить о только что умершем Лимонове. 

«Мы одно время с ним дружили, — поделился он. — Мы с ним вместе создали Национал-большевистскую партию. Потом наши пути существенно разошлись. Безусловно, Эдуард Вениаминович — человек эпохи, человек времени, человек мира, которого нет. Почти все, кто был в этом мире, уже ушли. Он был одним из тех редких людей, которые сохраняли дух совершенно особой культуры и особого интеллектуального круга». 

По мнению Дугина, смерть основателя НБП1 — это разрыв связей.

«Потому что люди, которые пришли после этого круга — совершенно другие, — считает собеседник ФАН. — Лимонов органически был носителем некоторой атмосферы, некоторого подхода, некоторого отношения к жизни, который больше не встречается. Как говорил Ницше, все добродетели и пороки растут из одного корня. Так было и в его случае. Это был человек, который по-настоящему любил себя. На самом деле он не мог любить никого, кроме себя, но в этом он был последователен, честен и радикален. Он стоял в центре самого себя с некоторым вызовом, в котором можно было прочитать как нечто малороссийское, так и нечто героическое, как нечто либеральное, так и нечто анархическое».

Дугин назвал Лимонова погибшим подростком, который остался верен себе

Лидер МЕД считает, что Лимонов был подростком, полюбившим себя.

«Когда он был молодым, эта подростковая любовь к себе, в каком-то смысле бесконечная в своей компактности, в своей запертости в тело, замкнутости на себя, была крайне обаятельной. — полагает он. — Поэтому я до сих пор думаю, что его ранние произведение, и в том числе его знаменитый роман [речь о романе «Подросток Савенко»], действительно представляют собой произведения большой литературы, сопоставимой с Селином, или может быть даже отчасти с Юнгером. Он действительно был человеком, который с предельной ясностью выразил эту эгоцентрическую замкнутость на самом себе — свободный от чего бы то ни было, от каких бы то ни было страхов, авторитетов, уважений или ценностей. С такой ясностью, которая, в общем-то, и составляет большую литературу больших писателей». 

Философ вспоминает, что позднее эта яркость молодого подростка Савенко стала немножко уходить и с возрастом выглядеть все более странно.

«Но он оставался верен себе. Он умер мальчишкой, — констатировал Дугин. — Я даже придумал в свое время, когда мы с ним поссорились, называть его «Дедом», для того, чтобы подчеркнуть полное несоответствие его самосознания, которое было и оставалось подростковым, и объективного возраста, с которым Лимонов просто совершенно не считался. Он умер в 14 лет. Он не сдвинулся с этого момента ни на секунду. Он был мальчишкой, он был подростком. Он был эгоцентрическим, самовлюбленным, бодрым, бойким и очень упорным нарциссом. На самом деле в литературе этот подростковый нарциссизм, особенно в его первых, ранних работах, оставил практически след классики». 

Дугин назвал Лимонова погибшим подростком, который остался верен себе

Александр Дугин считает, что Лимонов сильно отличался от большинства современных ему деятелей культуры. 

«Он был совершенно отвязный человек, в отличие от тех трусов и полудурков, которыми полна литература и культура, окружавшая его — и советская, и постсоветская, — уверен собеседник ФАН. — Он на этом фоне отличался некоторой свободой. По большому счету, он никого и ничего в грош не ставил. Это, на самом деле, тоже надо уметь. Он был, на мой взгляд, анархистом, который выступал против всех и самого себя. Он, конечно, многих шокировал своим национализмом, своим патриотизмом, которые у него были приложением к его же собственному эгоцентризму. От этого они были непередаваемы и одновременно довольно притягательны. И в любом случае, даже если отталкивающими, то фасцинативно отталкивающими».

При этом, по мнению Дугина, Эдуард Вениаминович был не сложным человеком, но очень ярким. В принципе, он был счастлив, потому что не входил ни в какие проблемы и даже трагедии, которые с ним приключались.

«А с ним приключались большие трагедии, но они его совершенно не затрагивали, настолько он был цельным, законченным, самодостаточным человеком» — отметил Дугин, добавив, что они немного общались с момента возникшего в 1998 году конфликта [событие, вошедшее в историю как «раскол НБП»]. 

Александр Дугин подчеркнул, что Лимонов не менялся с течением времени. 

«Когда я его время от времени встречал, я поражался, что этот человек совершенно не изменился за последние 40 лет. И, судя по всему, судя по его литературе, он и до этого был неизмеменным. Нас покинул подросток, о которого сломался возраст. Он показал, что настоящий подросток не стареет никогда — не умнеет, не мудреет. Он такой, какой и был. В этом есть что-то, на мой взгляд, восхитительное и, одновременно, как ни странно, трогательное», — отметил он. 

Дугин назвал Лимонова погибшим подростком, который остался верен себе

Уже завершая беседу с ФАН Дугин вспомнил одну давнюю историю. 

«Мы шли от какого-то армянского бандита. У Лимонова была вздорная идея пригласить его финансировать Национал-большевистскую партию на самом раннем ее этапе. И Лимонов мне говорит: «Вот как бы мне побыстрее умереть, чтоб умереть подростком, чтоб умереть героем, чтоб не стариться, не болеть, не распадаться? А то я уже начинаю чувствовать признаки физической старости и мне очень важно умереть подростком». И это была его цель — умереть молодым, сильным, где-то в бою, — уверен Александр Гельевич. — И мне кажется, что несмотря на то, что он прожил много лет с того момента, с той зимней ночи, когда мы шли с ним по холодной Москве, после безнадежной встречи с совершенно невыразительным, абсолютно бессмысленным армянским «авторитетом», мне кажется, что он все-таки выиграл. Он остался в своей даже не юности, а подростковости, и так и не постарел».

Напомним, что Эдуард Лимонов скончался вечером 17 марта в возрасте 77 лет. По имеющейся информации, он страдал онкологическим заболеванием. Он был госпитализирован 17 марта. Писателю сделали две операции, однако его организм не справился. 

Официальная причина смерти, а также дата и место похорон будут объявлены позднее.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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