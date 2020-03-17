Дугин назвал Лимонова погибшим подростком, который остался верен себе



Ушедший сегодня, 17 марта, из жизни писатель, основатель Национал-большевистской партии1 (запрещена в РФ) Эдуард Лимонов до конца жизни оставался подростком. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал хорошо знавший покойного лидер международного «Евразийского движения», философ, политолог Александр Дугин, с которым они когда-то вместе создавали эту политическую структуру, во многом ставшую своего рода «колыбелью» для многих современных политиков, художников, писателей, общественных деятелей.

Дугин признался, что ему трудно говорить о только что умершем Лимонове.

«Мы одно время с ним дружили, — поделился он. — Мы с ним вместе создали Национал-большевистскую партию. Потом наши пути существенно разошлись. Безусловно, Эдуард Вениаминович — человек эпохи, человек времени, человек мира, которого нет. Почти все, кто был в этом мире, уже ушли. Он был одним из тех редких людей, которые сохраняли дух совершенно особой культуры и особого интеллектуального круга».

По мнению Дугина, смерть основателя НБП1 — это разрыв связей.

«Потому что люди, которые пришли после этого круга — совершенно другие, — считает собеседник ФАН. — Лимонов органически был носителем некоторой атмосферы, некоторого подхода, некоторого отношения к жизни, который больше не встречается. Как говорил Ницше, все добродетели и пороки растут из одного корня. Так было и в его случае. Это был человек, который по-настоящему любил себя. На самом деле он не мог любить никого, кроме себя, но в этом он был последователен, честен и радикален. Он стоял в центре самого себя с некоторым вызовом, в котором можно было прочитать как нечто малороссийское, так и нечто героическое, как нечто либеральное, так и нечто анархическое».

Лидер МЕД считает, что Лимонов был подростком, полюбившим себя.

«Когда он был молодым, эта подростковая любовь к себе, в каком-то смысле бесконечная в своей компактности, в своей запертости в тело, замкнутости на себя, была крайне обаятельной. — полагает он. — Поэтому я до сих пор думаю, что его ранние произведение, и в том числе его знаменитый роман [речь о романе «Подросток Савенко»], действительно представляют собой произведения большой литературы, сопоставимой с Селином, или может быть даже отчасти с Юнгером. Он действительно был человеком, который с предельной ясностью выразил эту эгоцентрическую замкнутость на самом себе — свободный от чего бы то ни было, от каких бы то ни было страхов, авторитетов, уважений или ценностей. С такой ясностью, которая, в общем-то, и составляет большую литературу больших писателей».

Философ вспоминает, что позднее эта яркость молодого подростка Савенко стала немножко уходить и с возрастом выглядеть все более странно.

«Но он оставался верен себе. Он умер мальчишкой, — констатировал Дугин. — Я даже придумал в свое время, когда мы с ним поссорились, называть его «Дедом», для того, чтобы подчеркнуть полное несоответствие его самосознания, которое было и оставалось подростковым, и объективного возраста, с которым Лимонов просто совершенно не считался. Он умер в 14 лет. Он не сдвинулся с этого момента ни на секунду. Он был мальчишкой, он был подростком. Он был эгоцентрическим, самовлюбленным, бодрым, бойким и очень упорным нарциссом. На самом деле в литературе этот подростковый нарциссизм, особенно в его первых, ранних работах, оставил практически след классики».

Александр Дугин считает, что Лимонов сильно отличался от большинства современных ему деятелей культуры.

«Он был совершенно отвязный человек, в отличие от тех трусов и полудурков, которыми полна литература и культура, окружавшая его — и советская, и постсоветская, — уверен собеседник ФАН. — Он на этом фоне отличался некоторой свободой. По большому счету, он никого и ничего в грош не ставил. Это, на самом деле, тоже надо уметь. Он был, на мой взгляд, анархистом, который выступал против всех и самого себя. Он, конечно, многих шокировал своим национализмом, своим патриотизмом, которые у него были приложением к его же собственному эгоцентризму. От этого они были непередаваемы и одновременно довольно притягательны. И в любом случае, даже если отталкивающими, то фасцинативно отталкивающими».

При этом, по мнению Дугина, Эдуард Вениаминович был не сложным человеком, но очень ярким. В принципе, он был счастлив, потому что не входил ни в какие проблемы и даже трагедии, которые с ним приключались.

«А с ним приключались большие трагедии, но они его совершенно не затрагивали, настолько он был цельным, законченным, самодостаточным человеком» — отметил Дугин, добавив, что они немного общались с момента возникшего в 1998 году конфликта [событие, вошедшее в историю как «раскол НБП»].

Александр Дугин подчеркнул, что Лимонов не менялся с течением времени.

«Когда я его время от времени встречал, я поражался, что этот человек совершенно не изменился за последние 40 лет. И, судя по всему, судя по его литературе, он и до этого был неизмеменным. Нас покинул подросток, о которого сломался возраст. Он показал, что настоящий подросток не стареет никогда — не умнеет, не мудреет. Он такой, какой и был. В этом есть что-то, на мой взгляд, восхитительное и, одновременно, как ни странно, трогательное», — отметил он.

Уже завершая беседу с ФАН Дугин вспомнил одну давнюю историю.

«Мы шли от какого-то армянского бандита. У Лимонова была вздорная идея пригласить его финансировать Национал-большевистскую партию на самом раннем ее этапе. И Лимонов мне говорит: «Вот как бы мне побыстрее умереть, чтоб умереть подростком, чтоб умереть героем, чтоб не стариться, не болеть, не распадаться? А то я уже начинаю чувствовать признаки физической старости и мне очень важно умереть подростком». И это была его цель — умереть молодым, сильным, где-то в бою, — уверен Александр Гельевич. — И мне кажется, что несмотря на то, что он прожил много лет с того момента, с той зимней ночи, когда мы шли с ним по холодной Москве, после безнадежной встречи с совершенно невыразительным, абсолютно бессмысленным армянским «авторитетом», мне кажется, что он все-таки выиграл. Он остался в своей даже не юности, а подростковости, и так и не постарел».

Напомним, что Эдуард Лимонов скончался вечером 17 марта в возрасте 77 лет. По имеющейся информации, он страдал онкологическим заболеванием. Он был госпитализирован 17 марта. Писателю сделали две операции, однако его организм не справился.

Официальная причина смерти, а также дата и место похорон будут объявлены позднее.

1 Организация запрещена на территории РФ.