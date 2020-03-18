Сирия, 18 марта. В Дейр-эз-Зоре террористы «Исламского государства»1 взорвали дом члена «Демократических сил Сирии». «Хайят Тахрир аш-Шам» устанавливает заграждения на трассе М4 на пути следования российско-турецких патрулей. В Даръа неизвестные боевики обстреляли блокпост САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали укрепления боевиков на северо-востоке Латакии; отразили нападение террористов на северо-западе провинции Хама.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: продолжила саботировать проведение патрулирования на юге Идлиба; в Латакии нанесла удар по укрепления сирийской армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): застрелили двух мирных жителей на востоке Дейр-эз-Зора и подозреваются в пытках и убийстве; в Ракке потеряли двух боевиков; совершили попытку проникнуть в зону операции «Щит Евфрата» на севере провинции Алеппо.

«Ва-Харид аль-Муминин»: по неподтвержденным данным, убила бригадного генерала и одного военнослужащего САА на севере провинции Хама.

Международная коалиция: на востоке Хасаки установила заграждения на пути следования патруля полиции ВС РФ.

«Исламское государство» (ИГ1, запрещенная в РФ организация): подозревается в нападении на патруль курдских боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре взорвали дом.

ВС Турции: направили конвой бронетехники на запад Идлиба, в Алеппо нейтрализовали двух курдских боевиков.

Провинция Алеппо

Согласно заявлению Минобороны Турции, два боевика из «Отрядов народной самообороны» (YPG) были нейтрализованы в зоне операции турецкой армии «Щит Евфрата». Как сообщает портал Anadolu, боевики предприняли попытку пробраться к позициям турецкой армии и вступили в перестрелку с патрулем сил безопасности. Конкретное место боестолкновения ведомство не указывает.

Напомним, операция «Щит Евфрата» стартовала на севере Алеппо 24 августа 2016 года. Целью Анкары была зачистка провинции как от террористов «Исламского государства», так и от курдских бандформирований. В операции также приняли участие лояльные Турции группировки из состава «Сирийской свободной армии». В ходе операции курдские вооруженные формирования отступили на восток провинции, однако продолжают совершать вылазки.

Провинция Дейр-эз-Зор

В городе Аль-Бусейра два мирных жителя были убиты боевиками «Демократических сил Сирии» (SDF). По данным агентства Halab Today, SDF провели в городе рейд с обысками, заключив под стражу двух мужчин, которых обвинили в нападении на патруль сил безопасности SDF «Асайиш». Задержанные попытались оказать сопротивление, в ответ курдские боевики открыли огонь на поражение.

В зоне контроля SDF было обнаружено тело молодого человека со следами пыток. Как сообщает портал Baladi News, труп был найден в окрестностях города Шхиль. Позднее, поблизости был обнаружен обгоревший автомобиль, предположительно, принадлежавший убитому. В истязании и убийстве гражданского подозревают курдских боевиков.

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за подрыв дома боевика «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно их заявлению, распространяемому в социальных сетях, две самодельные бомбы были установлены в доме в поселке Дибан.

Провинция Даръа

Как сообщает портал Halab Today, в Даръа неизвестные боевики обстреляли из пулеметов КПП сирийской армии между поселениями Аль-Савара и Альма. На настоящий момент сообщений о жертвах не поступало. Также боевики совершили вылазку в деревне Сахм аль-Джулан, где открыли огонь по военнослужащему 4-й дивизии, после чего скрылись с места преступления на мотоцикле. Тяжело раненный солдат был доставлен в госпиталь.

Предполагается, что к вылазкам имеют отношение боевики так называемой «вооруженной оппозиции», которые ушли в подполье после официального перемирия с Дамаском в 2018 году, но получают поддержку от ВС США, дислоцирующихся в 55-километровой зоне вокруг базы международной коалиции Ат-Танф. По информации источника, с лета 2019 года в провинции «спящие ячейки» боевиков совершали почти ежедневные вылазки с целью дестабилизации обстановки в провинции. Всего от их действий пострадало 220 человек, среди которых как представители официальной власти, армии, бывшие полевые командиров и члены «вооруженной оппозиции», которые пошли на примирение с Дамаском в 2018 году.

Провинция Идлиб

Как передает военный корреспондент Евгений Поддубный (epoddubny), «Хайят Тахрир аш-Шам» не оставляет попыток сорвать российско-турецкое патрулирование по трассе М4. На трассе боевиками были сооружены насыпи из песка и установлены железные шипы. Ранее террористы подорвали мост у деревни Ариха и 15 марта вынудили своими провокациями патруль сократить свой маршрут до 12 километров.

«Хайят Тахрир аш-Шам» совершила вылазку в зоны контроля сирийской армии в районе поселка Аль-Фатира у горы Аз-Завия, как передает медиаресурс Halab Today. Террористы открыли огонь из противотанковых ракетных установок по позициям армии Башара Асада. Информации о жертвах среди военнослужащих в настоящее время не поступало. Подразделения САА открыли ответный огонь по укрытиям боевиков. Позднее боестолкновения отмечались в окрестностях Кафр-Набель, где боевики группировки открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по укреплениям правительственных войск в районе населенного пункта Хазарин.

Еще одна колонна турецкой военной техники вошла в Идлиб через погранпереход «Кафр-Лусин», после чего направилась к поселку Абу-Зубейр на запад провинции, как сообщает источник в сети Twitter (Sahelshami). В прошедшей в сторону Идлиба колонне были замечены военнослужащие в форме подразделений специального назначения и тяжелая бронетехника.

Провинция Ракка

В зоне оккупации «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжились провокации со стороны неизвестных. Как сообщает агентство Euphrates Post, у древни Аль-Фурса на востоке провинции группа неизвестных открыла огонь по автомобилю сил безопасности SDF рядом с КПП, в результате погибли два боевика, которые находились в салоне. Члены SDF подозревают, что нападение было совершено «спящей ячейкой» «Исламского государства».

Как передает агентство Alk Habour, к северу от города Тель-Абъяд ребенок подорвался на мине, установленной в окрестностях города боевиками «демократических сил ». В октябре 2019 года во время проведения турецкой армией операции «Источник мира», SDF минировали дороги и жилые кварталы, чтобы затруднить продвижение противника. В настоящее время Тель-Абъяд освобожден от курдских бандформирований, но мирные жители все еще подрываются на оставшихся минах.

Провинция Хама

Террористы из состава оперативного штаба «Ва-Харид аль-Муминин» совершили вылазку в районе долины Аль-Габ и атаковали позиции армии Башара Асада у деревни Аль-Амикия. Как сообщает оппозиционный ресурс Step News, в результате перестрелки был подстрелен один из военнослужащих правительственных войск. По информации источника в сети Twitter (Idlibi12), также был убит бригадный генерал САА Хаймат Вехбе. Отметим, что оперативный штаб «Ва-Харид аль-Муминин», в состав которого вошли радикальные джихадистские группировки «Хуррас Ад-Дин», «Ансар ат-Таухид» и «Ансар аль-Ислам», выступили против соблюдения режима прекращения огня.

Провинция Хасака

По данным местных источников Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), патруль международной коалиции во главе с США перекрыл трассу М4 на северо-востоке провинции у города Камышлы на пути конвоя военной полиции ВС РФ. Отметим, что войска коалиции по-прежнему препятствуют прохождению автомобилей российской полиции, которая осуществляют патрулирование в данной зоне в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.