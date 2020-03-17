Власти Ярославской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Ярославль, 17 марта. Режим повышенной готовности введен в Ярославской области после первого случая заражения коронавирусом нового типа, выявленного в административном центре региона. Об этом сообщает региональное правительство.

В Ярославле прошло экстренное заседание рабочей группы по борьбе с коронавирусом на территории региона. По итогам совещания было принято решение о временном запрете на проведение массовых мероприятий численностью свыше 50 человек.

О выявлении первого случая инфицирования коронавирусом в Ярославле стало известно вечером 17 марта. Заболевание было обнаружено у жительницы города 1979 года рождения, которая недавно вернулась из Доминиканской республики, перелет осуществлялся через Цюрих и Москву.

На данный момент, женщина помещена в областную инфекционную больницу, проверяются все лица, контактировавшие с ней. Всего медики наблюдают за состоянием 90 человек, совершавших заграничные поездки за последнее время.

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Власти КНР объявили карантин на территории провинции Хубэй, однако заболевание распространилось за пределы страны. Сейчас эпидемиологическая ситуация в Китае стабилизировалась, а эпицентр распространения инфекции переместился в Европу, наиболее тяжелая обстановка наблюдается в Италии.