Стало известно, о чем будет последняя книга Лимонова

Москва, 17 марта. Независимое российское книжное издательство Individuum опубликовало предисловие к еще неизданной книге скончавшегося во вторник писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова «Старик путешествует».

Как сообщили Федеральному агентству новостей в издательстве, последняя книга Лимонова «Старик путешествует» — это совместный проект Individuum и Bookmate Originals. Подписчики Bookmate смогут ознакомиться с ней уже в конце марта, бумажная версия выйдет в апреле.

Книга представляет собой сборник очерков о путешествиях не только в пространстве (заметки о поездках во Францию, Италию, Монголию), но и во времени: Лимонов познакомит читателей со своими воспоминаниями о детстве и юности.

В предисловии автор рассказывает, что «намучился с заглавием, как никогда». По его словам, он во чтобы то ни стало хотел использовать теплое слово «старик». В книге, по словам Лимонова, он «собрал вместе куски пейзажей, ситуации», которые случались с ним в последнее время и воспоминания о юности.

Автор высоко оценил итоги своей работы. По его мнению, если ему самому довелось бы прочитать такой труд в юности, тогда бы он «серьезнее и глубже вглядывался во все, что замечал в жизни».

«Получилось совсем неплохо. Что-то я уловил. Чего я искал, перемещаясь из страны в страну, из Монголии в Paris? Помимо смерти, поскольку очевидно, что я искал смерти», — пишет Лимонов в предисловии к книге.

Во вторник вечером стало известно, что Лимонов скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Позднее источники в окружении писателя, поэта, публициста и политического деятеля подтвердили, что его состояние ухудшилось несколько дней назад, предварительной причиной смерти является онкология.

В беседе с ФАН писатель Захар Прилепин отметил, что смерть русского писателя и политика в разгар западной паники вокруг коронавируса символична. По его словам, Лимонов «терпеть не мог западноевропейский глобальный мир, считал всю эту историю совершенно чуждой и ненужной России — омерзительной, глупой и подлой».

Прилепин также добавил, что гнетущий лимоновский дух теперь растворен в нынешнем времени, в новой эпохе, наступившей всего несколько лет назад. Несмотря на то, что отношения между писателями в последние годы испортились, Прилепин добавил, что Эдуард Лимонов всегда был и останется для него одним из его учителей и самых дорогих ему людей.

Эдуард Лимонов — русский писатель, автор книг «История его слуги», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Палач», «Дисциплинарный санаторий» и других. Он был основателем Национал-большевистской партии1 (запрещена в РФ как экстремистская организация), первым редактором партийной газеты «Лимонка» и одним из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия».

1 Организация запрещена на территории РФ.