Памфилова заявила, что ЦИК готов обеспечить безопасность на голосовании по Конституции

Москва, 17 марта. Председатель Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что ЦИК готов принять все необходимые меры для обеспечения голосования по поправкам в Конституцию РФ. Об этом она сказала во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Во время беседы Памфилова отметила, что обеспечение здоровья и безопасности граждан является приоритетной задачей. Тем не менее, ЦИК готов к любому развитию событий. По ее словам, Центризбирком не потерял ни одного часа после того, как президентом было подписано распоряжении о подготовке к голосованию.

«Мы готовы обеспечить всеми необходимыми средствами всех коллег по избирательной системе, принять все необходимые меры. Если будет проводиться общероссийское голосование в те или иные сроки в зависимости от ситуации, то мы предложим те варианты, которые в первую очередь отвечают именно этим задачам. Здоровье и безопасность прежде всего», – приводит слова Эллы Памфиловой пресс-служба президента РФ.

Председатель ЦИК также отметила, что во время голосования предполагается применение современных методов, которые ранее уже были опробованы. По ее словам, сотрудники Избиркома «готовы дойти до каждого участника голосования в зависимости от ситуации».

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Путин заявил о возможном переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, если это будет необходимо в связи с эпидемией коронавируса нового типа.