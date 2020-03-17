Телеведущий Васильев показал, как защищались от пандемии «испанки» сто лет назад

Москва, 17 марта. Телеведущий и историк моды Александр Васильев опубликовал в своем Instagram фотографию двух дам в масках в разгар эпидемии испанского гриппа, сделанную более ста лет назад. Он отметил, что средства профилактики с того времени не сильно изменились.

Эпидемия «испанки» произошла более ста лет назад; ее жертвами стали несколько миллионов человек. До сегодняшнего дня она продолжает считать самой массовой пандемией гриппа за всю историю человечества. Васильев указал, что люди в ту эпоху защищались от инфекции также, как и сегодня.

«Две модницы в масках во время эпидемии испанского гриппа, 1918-й год», — подписал фотографию в Instagram телеведущий «Модного приговора».

Его подписчики согласились, что женщины на фото выглядят элегантно, несмотря на маски.

Напомним, власти Китая сообщили ВОЗ о выявлении коронавируса нового типа в конце декабря 2019 года. Первые случаи заражения были зафиксированы в городе Ухань провинции Хубэй, а первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов.

Несмотря на меры, предпринятые руководством КНР, коронавирус SARS-CoV-2 распространился за пределы страны. Наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация наблюдается в Иране, Италии и Южной Корее.

В США жители массово скупают продукты питания и средства гигиены. Также в пять раз выросли продажи оружия и боеприпасов, передавала «Газета.ру».

Кроме того, сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перенес чемпионат Европы по футболу на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.