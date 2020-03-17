Второй случай смерти от коронавируса зафиксирован на Украине

Киев, 17 марта. Минздрав Украины официально подтвердил второй случай смерти от коронавируса нового типа: в Черновицкой области скончалась 33-летняя жительница.

Именно в Черновицкой области ранее подтвердили первый случай заражения коронавирусом. По данным местных властей, с подозрением на коронавирус были госпитализированы 27 человек, из которых трое — дети.

На странице центра общественного здоровья министерства здравоохранения в Facebook был опубликован перечень подтвержденных результатов анализов, полученных во вторник. В нем значится один летальный исход (33-летняя женщина).

Первый случай смерти пациента от новой инфекции произошел 13 марта.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский не исключил введения при необходимости режима чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, передавал RT.

В понедельник правительство Украины постановило с 18 марта приостановить автобусное, авиа- и железнодорожное сообщение и работу метро для предотвращения распространения коронавируса, передавала «Газета.ру». При этом ограничение не распространяется на личные транспортные средства.

Во вторник стало известно, что все три пункта пропуска на севере Крыма на границе с Украиной будут закрыты. Соответствующее решение будет действовать в период с 18 марта по 1 мая из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, передавал «Царьград».