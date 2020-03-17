Врач Комаровский рассказал, на каких поверхностях коронавирус сохраняется дольше всего

Киев, 17 марта. Украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, в каких условиях и сколько может существовать коронавирус вне человеческого организма. Эту информацию он опубликовал на своей странице в соцсетях.

Он рассказал, что китайским ученым удалось установить, что дольше всего вирус живет на пластиковых поверхностях и нержавеющей стали. Там коронавирус может сохранять свою активность до трех дней. В воздухе вирус живет существенно меньше – не более трех часов. На медной поверхности вирус может оставаться до четырех часов, а на картоне – до суток.

Комаровский напомнил, что основными путями заражения вирусом остаются прямые контакты, то есть, в первую очередь, воздушно-капельный путь.

«Выделение вируса от больного обычно длится до 12 дней… Зафиксировано на сегодня случай, когда человек выделяет жизнеспособный вируса в течение 37 дней», — подчеркнул Комаровский.

Ранее Роспотребнадзор объяснил, чем коронавирусная инфекция отличается от гриппа. Как следует из памятки, опубликованной накануне на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, у гриппа более короткий инкубационный период и серийный интервал (период между последовательными случаями), поэтому он распространяется быстрее коронавируса.

В России ситуация находится под контролем, подтверждено чуть более 60 случаев заражения, экстренные службы в любой момент готовы взять ситуацию под контроль, создан координационный совет по борьбе с эпидемией.