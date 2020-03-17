Путин считает возможным перенос голосования по поправкам из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Общероссийское голосование по поправкам в конституцию может быть перенесено, если это будет необходимо в связи с эпидемией коронавируса нового типа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой.

Национальный лидер обратил внимание на то, что даже в странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией не отказываются от проведения выборов. При этом он подчеркнул, что действующее законодательство «не лимитирует, не ограничивает».

«Если ситуация потребует, мы тогда перенесем на более поздний срок это всероссийское голосование», — отметил Путин.

Он также попросил Памфилову продолжить работу по подготовке общероссийского голосования.

«Хочу вас уверить, что ни на минуту не расслабляемся. Работаем и будем готовы к любой ситуации», — ответила глава ЦИК.

По словам ее заместителя Майи Гришиной, ЦИК намерен обеспечить безопасность россиян на голосовании и уже проводит консультации с компетентными органами по данному вопросу.

Напомним, во вторник, 17 марта, Путин подписал указ о назначении даты голосования по поправкам в конституцию. Оно пройдет 22 апреля.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в последних числах декабря прошлого года. Первые случаи заражения были выявлены в китайском городе Ухань. В России, по последним данным, 114 заболевших, власти провели более 110 тестов на выявление инфекции.