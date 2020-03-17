ЦИК РФ учитывает ситуацию с коронавирусом при подготовке к голосованию по конституции

Москва, 17 марта. Центральная избирательная комиссия РФ учитывает ситуацию с коронавирусом при подготовке общероссийского голосования по поправкам в Конституцию России. Об этом сообщила заместитель главы Центризбиркома РФ Майя Гришина.

«Мы изучаем всю ситуацию с привлечением компетентных органов. Вся ситуация будет под контролем ЦИКа вместе с теми органами, которые отвечают за здоровье населения. Мы уже находимся в консультациях по этому вопросу», — пояснила Гришина.

Напомним, 14 марта, президент России Владимир Путин подписал закон о поправке в конституцию. Общероссийское голосование по законопроекту об изменении конституции планируется провести на 22 апреля.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стад новый вид коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество зараженных новым вирусом во всем мире достигает 179 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 7 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.