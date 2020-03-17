Сирия, 17 марта. В Дейр-эз-Зоре террористы «Исламского государства»1 взорвали дом члена «Демократических сил Сирии». В Ракке на мине курдских боевиков подорвалась девочка. Конфликт вспыхнул в лагере беженцев в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Идлибе отразили нападение террористов «Хайят Тахрир аш-Шам».

«Хайят Тахрир аш-Шам»: на юге Идлиба атаковала позиции сирийской армии.

«Демократические силы Сирии» (SDF): в Дейр-эз-Зоре потеряли одного боевика в результате нападения террористов ИГ1.

«Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ организация): взорвали дом курдского боевика на востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики «Исламского государства» взяли на себя ответственность за подрыв дома боевика «Демократических сил Сирии» (SDF). Согласно их заявлению, распространяемому в социальных сетях, две самодельные бомбы были установлены в доме в поселке Дибан. Днем ранее террористы совершили нападение на патруль SDF у нефтяного месторождения Аль-Омар – позднее тело одного застреленного курдского боевика обнаружили местные. Так, несмотря на регулярные заявления пресс-центра «демократических сил» об очередном успешном антитеррористическом рейде по поиску и ликвидации «спящих ячеек», террористы продолжают подпольную деятельность в зонах оккупации SDF.

Провинция Идлиб

Новостное агентство SANA сообщило, что «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжила пренебрегать введенным режимом прекращения огня и после перестрелки у деревни Аль-Фатир нанесла удар по позициям Сирийской арабской армии (САА) в окрестностях Кафр-Набель, где боевики группировки открыли огонь из крупнокалиберных пулеметов по укреплениям правительственных войск в районе населенного пункта Хазарин.

Как передает портал Muraselon, в лагере для беженцев «Аль-Катари» в результате конфликта произошла перестрелка между двумя группами беженцев — из Восточной Гуты и из Хамы. Сообщается, что от огнестрельных ран погибли два человека: женщина и мужчина. Также среди перемещенных лиц есть неустановленное количество раненных. Причина конфликта не сообщается.

Провинция Ракка

Как передает агентство Alk Habour, к северу от города Тель-Абъяд ребенок подорвался на мине, установленной в окрестностях города боевиками «Демократических сил Сирии». В октябре 2019 года во время проведения турецкой армией операции «Источник мира», SDF минировали дороги и жилые кварталы, чтобы затруднить продвижение противника. В настоящее время Тель-Абъяд освобожден от курдских бандформирований, но мирные жители все еще подрываются на оставшихся минах.

Провинция Хама

Мужчина и ребенок погибли при взрыве фугасной мины во время сельскохозяйственных работ в окрестностях деревни Маан. Отметим, что в провинции участились случаи подрыва местных жителей на боеприпасах, оставленных террористами. 10 марта трое мирных жителей подорвались на мине у поселка Мурек.

1 Организация запрещена на территории РФ.