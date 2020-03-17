حصاد أخبار ليبيا في 17 مارس/آذار: نائب مجلس الدوما فيتالي ميلونوف غاضب من موقف السفارة الليبية وتركيا تعزز موقفها في ليبيا للبقاء هناك في وقت السلم.

ليبيا. عبر النائب في مجلس الدوما الروسي فيتالي ميلونوف عن غضبه بسبب رفض السفارة الليبية استلام مناشدته بشأن الاعتقال غير القانوني للمواطنين الروس، في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى تعزيز موقعها في ليبيا من أجل البقاء في السلطة عندما يعم السلام في البلاد

نائب مجلس الدوما الروسي فيتالي ميلونوف غاضب من موقف السفارة الليبية

رفضت السفارة الليبية في موسكو قبول مناشدة من النائب في مجلس الدوما الروسي فيتالي ميلونوف، والتي طالب فيها بتوضيح الوضع فيما يتعلق باحتجاز مواطنيين روسيين في ليبيا.

وتحدث ميلونوف لوكالة الأنباء الفيدرالية عن الوضع قائلا "بالنسبة لي فقد كان الأمر شنيعا اليوم، لا توجد أي سفارة في العالم تتصرف على هذا النحو! جئت إلى هناك، واتصلت بهم عن طريق الاتصال الداخلي، وقدمت نفسي رسميا وقلت إنني أود ترك المناشدة. وقالوا (موظفو السفارة) بطريقة غير لائقة تماما أنهم لن يقبلوا هذه المناشدات، ويجب إرسالها عن طريق البريد".

وأضاف أنه وصل إلى مبنى السفارة خلال ساعات عمله الرسمية، عندما كان من المفترض أن يكون هناك استقبال، ومع ذلك، لم يغادر أحد مبنى السفارة، وجرت المفاوضات من خلال الاتصال الداخلي، ووفقا لميلونوف، فإن هذا التصرف غير اللائق من جانب موظفي البعثة الدبلوماسية ينتهك جميع التزامات ليبيا الدولية.

وختم النائب الروسي "هذا يدل على أن النظام النازي السادي، نشأ في ليبيا بسبب وجود البلاد في فوضى عارمة، وبالطبع هذا يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما، والتي يجب أن نتخذها للإفراج عن مواطنينا الذين احتجزوا كرهائن من قبل بعض العصابات. في الواقع، ارتكبت ليبيا عملا عدوانيا ضد المواطنين الروس، وهم الآن يختبئون أو يخافون من الظهور، لأنهم يخافون من المسؤولية. وهم قطاع طرق، أتوا بكل حثالة الشرق الأوسط الذين طردوا من دول أخرى إلى ليبيا".

عصابات طرابلس تواصل انتهاك وقف إطلاق النار

يتداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك" بشكل دائم أنباء حول انتهاكات دورية لوقف إطلاق النار من قبل مرتزقة فايز السراج، مؤكدين أن الاستفزازات من جانب مسلحي ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي منتظمة.

واستطاعت قوات الجيش الوطني الليبي أن تصد هجمات مليشيات حكومة الوفاق التي تحاول استرجاع مواقعهم في محور الرملة، كما قامت العصابات بعدد من الهجمات على محور طريق المطار والساعدية وأبو سليم ومشروع الهضبة والرملة.

وتجدر الإشارة إلى أن مسلحي السراج يستخدمون أيضا مدفعية من العيار الثقيل، انتقاما من خسائرهم في الرملة، حيث أطلقت قوات حكومة الوفاق قذائف الهاون على المشروع، كما تم إطلاق قذائف الهاون من جهة مقبرة حسين في الهضبة، وفق ما نقل السكان المحليون على منصة التواصل الاجتماعي، وأفاد شهود عيان أن أصوات المدفعية سمعت في منطقة السواني.

بريديكين: تركيا تعزز مكانتها في ليبيا للبقاء هناك في وقت السلم

يعمل المرتزقة الأتراك في ليبيا على البحث عن مدن وقرى ليبية واقعة على الحدود المشتركة مع تونس، للفرار من حصار الجيش الوطني الليبي والاستعداد لشن هجمات على تمركزات الجيش الوطني في المناطق المجاورة، كما نقلت صحيفة «البيان».

ونقلت الصحيفة أن هذه المدن الحدودية مثل زوارة الساحلية ونالوت وجادو وكاباو بجبل نفوسة، من الممكن أن تكون هدفا لمرتزقة أردوغان.

وبحسب رئيس تحرير صحيفة «ارخونت»، المحلل السياسي أنطون بريديكين فإن تركيا تحاول تعزيز موقعها من أجل البقاء في ليبيا.

وعبر بريديكين عن رأيه في تعليق حصري لوكالة الأنباء الفيدرالية »بعد حل النزاع في إحدى الاتجاهات وإبرام اتفاقيات سلام بشأن ليبيا في المستقبل، لن يكون من السهل إخراج تركيا من المنطقة، حيث سيكون لها موطئ قدم ونفوذ وجزء من ليبيا تحت سيطرتها الكاملة، حيث ينصب تركيز تركيا الآن على توسيع نفوذها، وتعزيزه على أراضي ليبيا، وربما يكون الوضع مشابه لشمال قبرص، الذي لا يزال تحت سيطرة القوات التركية حتى الآن».

وأكد الخبير «الآن كل شيء في حالة ركود معينة، لأن الطرفين يحاولان الحصول على نوع من السلام، والآن كلا من حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي، متيقنين أن الاتفاق فيما بينهما، أفضل من الاتفاق مع تركيا، لأنه في هذه الحالة، أنا أعتقد أنه لن يكون هناك رد فعل خاص من الغرب».

عصابات حكومة الوفاق تستعد لاستفزاز الجيش الوطني الليبي بقصفه من المناطق السكنية في طرابلس

تداول مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنباء عن وصول تعزيزات مسلحة لعصابات طرابلس، والتي تتجه نحو الأحياء السكنية، حيث يتم إطلاق النار من هناك في العادة.

وشوهدت اليوم صباحا على طريق الريانية الجبلى 9 آليات مسلحة بمضاد طيران 23 ملم، ونقل شهود عيان أن هذه الآليات شوهدت على طريق الريانية الجبلى متجهة نحو منطقة العزيزية.

ويذكر أن الريانية تقع تحت سيطرة اللواء أسامة جويلي وتدخل في خط دفاع واحد عن طرابلس - الزنتان – مصراتة، يقود جويلي بنفسه المنطقة العسكرية الغربية، وأصبح زعيم العصابة مشهورا بعد تهجير 5000 عائلة، والمذابح الجماعية والتعذيب.