Россия приостановит авиасообщение с Сербией из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Авиасообщение между Россией и Сербией будет временно приостановлено из-за распространения коронавируса в мире. Об этом сообщило посольство РФ в Белграде.

«В ближайшие дни авиасообщение между РФ и Сербией будет временно приостановлено в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки ввиду распространения коронавирусной инфекции на территории Сербии», — говорится в сообщении посольства РФ.

Дипмиссия попросила всех граждан РФ, которые находятся в Сербии в рамках 30-дневного безвизового режима и не имеют вида на жительство, вернуться в Россию.

По данным на 17 марта, число заболевших COVID-19 в РФ составляет 114 человек. К настоящему моменту в России было проведено более 116 тысяч исследований на коронавирус.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские диппредставительства за рубежом временно приостанавливают оформление виз. Захарова подчеркнула, что меры обусловлены особыми обстоятельствами и носят временный характер.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко сообщил, что Россия будет предпринимать все необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с распространением коронавирусной инфекции.