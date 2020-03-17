Врач из Китая назвал три простых способа защититься от коронавируса

Пекин, 17 марта. Китайский врач Чжан Вэньхун назвал простые методы для 100-процентной защиты от коронавируса. По его словам, самое главное — мыть руки, носить маски и сохранять дистанцию.

Как передает «Парламентская газета», Вэньхун подчеркивает, что главным приоритетом при пандемии является личная защита, которая состоит из трех простых правил: держать дистанцию в людных местах, регулярно и правильно мыть руки и носить медицинскую маску.

«До сих пор я не встречал кого-либо, кто, выполняя эти немудренные ритуалы, был бы заражен коронавирусом», — заявил Чжан Вэньхуна.

По словам врача, самыми опасными в плане распространения вируса местами являются семьи, где инфекция передается от одного человека к другому. Поэтому важно сразу же изолировать родных с опасными симптомами.

Как сообщает «Царьград», ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что принятые властями страны меры предосторожности позволили сдержать массовое проникновение и распространение коронавируса.

В России, по данным на 17 марта, зафиксировано 114 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, передавала «Газета.ру» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову. За сутки в стране обнаружили 21 новый случай, в частности, у трех москвичей, прилетевших из Рима и Цюриха.

В декабре прошлого года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.