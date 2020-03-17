Прилепин назвал символичным уход Лимонова в разгар пандемии

Москва, 17 марта. Лимоновский дух теперь растворен в наступившем времени, и все мы живем в мире, придуманном им. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил писатель Захар Прилепин.

По его словам, смерть русского писателя и политика Эдуарда Лимонова в разгар западной паники вокруг коронавируса символична.

«Лимонов умер в разгар всей этой истерии с коронавирусом и закрытия границ — в этом, конечно же, есть определенный символ. Он терпеть не мог западноевропейский глобальный мир, считал всю эту историю совершенно чуждой и ненужной России — омерзительной, глупой и подлой», — отметил Прилепин.

Он также добавил, что гнетущий лимоновский дух теперь растворен в нынешнем времени, в новой эпохе, наступившей всего несколько лет назад.

«В каком-то смысле, после Крыма, Донбасса, с началом всей этой истории родилась эпоха, которую Лимонов вытаскивал, тянул на себе, проговаривал. По сути, мы начинаем уже жить в России, которая придумана Лимоновым, более того — в мире, который придуман Лимоновым», — подчеркнул Прилепин.

В последнее время Лимонов и Прилепин не ладили друг с другом: их взгляды на политические процессы в России разошлись. Этот разрыв болезненно воспринимался многими их соратниками. Несмотря на столкновение позиций и жесткие выпады, Прилепин признался в любви и уважении к скончавшемуся товарищу, к «Деду».

«С большим пониманием и сочувствием относился к тому, что Дед по моему поводу говорит. Если кто-то обращал внимание, то мог заметить только мою добродушную реакцию по этим поводам. В недавней программе «Право голоса» я говорил о своей любви к Лимонову максимально благожелательно — так мне, по крайней мере, казалось», — признался Прилепин.

Он также добавил, что Эдуард Лимонов всегда был и останется для него одним из его учителей и самых дорогих ему людей.

«Все мы так или иначе воспитаны им и без него оказались сиротами. Мы теперь обязаны доделать те дела, о которых Дед говорил и которым он нас научил», — отметил Прилепин.

Известие о смерти Эдуарда Лимонова появилось вечером 17 марта. Последнее сообщение в фейсбуке, который он активно вел, посвящено его новой, уже написанной книге «Старик путешествует».

«Договор был подписан вчера», — написал Лимонов 13 марта.

Эдуард Лимонов — русский писатель, автор книг «История его слуги», «Дневник неудачника», «Подросток Савенко», «Палач», «Дисциплинарный санаторий» и других. Он был основателем Национал-большевистской партии1 (запрещена в РФ как экстремистская организация), первым редактором партийной газеты «Лимонка» и одним из лидеров оппозиционного движения «Другая Россия».

1 Организация запрещена на территории РФ.