Полицейские США попросили преступников взять паузу из-за коронавируса

Вашингтон, 17 марта. Полицейские в США опубликовали в социальных сетях сообщения, в которых попросили преступников и нарушителей общественного порядка приостановить свою деятельность из-за распространения в мире коронавируса SARS-CoV-2.

Посты в шуточной форме опубликовали правоохранители из штатов Огайо, Висконсин, Кентукки, Юта, Вашингтон и Колорадо. Полицейские попросили преступников предоставить им паузу для того, чтобы они смогли эффективно реагировать на проблемы, связанные с пандемией.

«В связи с увеличением числа подтвержденных случаев COVID-19, департамент полиции Солт-Лейк-Сити просит прекратить все преступные действия и гнусное поведение до дальнейшего уведомления. Мы ценим ваше ожидаемое сотрудничество и заранее благодарим преступников», – написали в Twitter полицейские города Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Аналогичное сообщение опубликовали правоохранители города Пуйаллап из штата Вашингтона. Они заявили, что ценят сотрудничество возможных злоумышленников в прекращении преступлений и посоветовали им чаще мыть руки.

Напомним, массовая истерия в США, вызванная распространением коронавируса SARS-CoV-2, нарастает и с каждым днем приобретает масштабы куда более пугающие, чем сама угроза коронавируса. За последнюю неделю американские биржевые индексы S&P и Dow Jones рухнули на рекордные, невиданные со времен Великой Депрессии, показатели.

Для сдерживания эпидемии правительство США пошло на беспрецедентные меры, которые, по словам главы Белого дома, никогда в истории страны не использовались. Кроме того, на всей американской территории введено чрезвычайное положение.