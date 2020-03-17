Суд в Киеве арестовал подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Киев, 17 марта. Суд в Киеве арестовал до 2 апреля помощника экс-депутата Херсонского облсовета Алексея Левина, который подозревается в организации нападения на советницу мэра Херсона Екатерину Гандзюк.

Печерский районный суд Киева взял под стражу до 2 апреля Алексея Левина без внесения залога. Левин был задержан на территории Болгарии, после чего его экстрадировали на Украину.

Левин подозревается в организации нападения на Екатерину Гандзюк. В августе 2018 года неизвестный облил Екатерину Гандзюк концентрированной серной кислотой. Кислота попала девушке на спину, голову, руку, а также в глаза. Через несколько месяцев Гандзюк скончалась в киевской больнице.

Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после смерти Гандзюк изменили квалификацию на заказное убийство. Следствие установило всех предполагаемых заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.