Жириновский назвал смерть Лимонова утратой для российской культуры

Москва, 17 марта. Русская культура понесла большую утрату в связи с кончиной писателя Эдуарда Лимонова. Такое мнение выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Telegram-канале.

Политик напомнил, что был знаком с Лимоновым на протяжении многих лет и даже «вызволял его из тюрьмы».

«Но вот, Эдуард ушел... Никто этого не ожидал. И это большая утрата для русской культуры, для всех нас», — считает Жириновский.

Парламентарий также добавил, что писатель произвел фурор в Советском Союзе, Европе и «новой России» и был «на слуху лет 50, не меньше».

«Он успел побывать и диссидентом-эмигрантом, и возвращенцем, и писателем-провокатором, профессиональным революционером, честным, неподдельным оппозиционером», — отметил лидер ЛДПР.

По его словам, Лимонов говорил, что думал и делал, что говорил.

Напомним, о смерти Эдуарда Лимонова вечером 17 марта сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Писатель скончался в возрасте 77 лет, передавало Федеральное агентство новостей.

По данным источника из окружения публициста, причиной смерти являются последствия онкологического заболевания. Известно, что 15 марта Лимонов был срочно доставлен в московскую клинику с кровотечением. Во вторник, 17 марта, врачи провели две операции, однако организм писателя не выдержал нагрузок.

Лимонов известен своими романами «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время».