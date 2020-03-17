Депутат Госдумы РФ Чепа заявил о росте авторитета парламента при Путине

Вышла пятнадцатая серия большого интервью ТАСС с Владимиром Путиным — «Об оппозиции, системной и не только». В нем глава российского государства рассказал не только о своем отношении к политическим оппонентам, но и о своих взглядах на правильное устройство парламента. Парируя вопрос журналиста Андрея Ванденко, задавшего ему «каверзный» вопрос, что, мол, «оппозиция-то у нас ручная и с ладошки кормится», Путин сравнил современный депутатский корпус с тем, что действовал до его прихода на пост президента в 2000 году.

«Там драки были одни сплошные и невозможность принять ни одного решения, — сказал президент. — А если решения принимались, то это были невыполнимые решения. Загнали экономику в тупик».

С этой позицией Путина согласен депутат Государственной думы Алексей Чепа. В интервью Федеральному агентству новостей он заявил, что со времен «лихих 90-х» российский парламент значительно «возмужал».

«Времена и общество тогда были другими, — вспомнил собеседник ФАН. — А уж политическое сознание тем паче. Сегодня у нас в значительной мере усовершенствовалась система управления государством, а экономика в значительно лучшем состоянии, чем была в 90-е, несмотря на испытания последних лет».

Депутаты, по словам парламентария, с тех пор стали значительно мудрее. В качестве примера он привел главу фракции ЛДПР Владимира Жириновского.

«Давайте вспомним: инициатором большинства драк в Думе был как раз он! Сегодня это политическая акула, человек, который умеет вести обстоятельный диалог. Он, как и весь парламент в целом, сильно изменился», — считает политик.

По мнению Чепы, с приходом к власти Владимира Путина парламент наконец стал площадкой для дискуссий — и только для них. Драки и потасовки ушли в прошлое.

«Пожалуй, никто не будет отрицать, что за последние 20 лет Путин превратился в фигуру, цементирующую и всячески укрепляющую наше общество», — убежден собеседник ФАН.

Парламентарий по достоинству оценил факт цитирования президентом слов премьер-министра российской империи Петра Столыпина — «Вам нужны великие потрясения, а мне нужна великая Россия!». По его мнению, они вполне могли бы стать девизом современной Госдумы.