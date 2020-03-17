Названа предварительная причина смерти Лимонова

Москва, 17 марта. Источники в окружении писателя, поэта, публициста и политического деятеля Эдуарда Лимонова подтвердили, что его состояние ухудшилось несколько дней назад, предварительной причиной смерти является онкология.

Как сообщил источник «Народным новостям», «ухудшение состояния наступило еще несколько дней назад». Тогда писатель был госпитализирован. По данным знакомого Лимонова, причиной смерти стала онкология.

Сам Лимонов, когда его госпитализировали в конце 2018, говорил, что у него проблемы с челюстью.

Ранее сообщалось, что 15 марта писатель был экстренно госпитализирован с кровотечением в одну из столичных клиник. Медики двое суток пытались нормализовать состояние Лимонова. 17 марта писателю сделали две операции, однако его организм не перенес нагрузки.

Официальные данные о причинах смерти медики обнародуют после вскрытия. Дату и место похорон объявят позднее.