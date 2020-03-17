РЖД не отменят поезда в Белоруссию из-за коронавируса

Москва, 17 марта. Движение пассажирских поездов между Россией и Белоруссией будет продолжено после закрытия границ из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба холдинга «Российские железные дороги».

В компании напомнили, что с 18 марта по 1 мая 2020 года в соответствии с решением правительства РФ временно будет ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

При этом все поезда дальнего следования в сообщении с Белоруссией продолжат курсировать согласно действующему графику. Однако пересечь белорусско-российскую границу в них смогут только граждане России.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — COVID-19. К настоящему моменту количество носителей коронавирусной инфекции во всем мире достигает 179 тысяч человек. Заболевание унесло жизни более 7 тысяч человек. Случаи заражения зафиксированы в большинстве стран мира.