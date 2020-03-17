Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к конституции

Москва, 17 марта. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

«Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», ― сказано в указе.

Согласно тексту документа, на общероссийское голосование будет вынесен вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?». Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января заявил о необходимости внести ряд изменений в действующую Конституцию РФ. Для сбора предложений о поправках в конституцию была образована рабочая группа, в нее вошли 75 человек.

Ранее глава государства подписал закон о поправке к Конституции РФ. Закон устанавливает новые требования, выдвигаемые к президенту России, членам правительства, чиновникам разного уровня, а также устанавливает приоритет российского законодательства над международным.

Решение о вступлении закона в силу будет принято по результатам общероссийского голосования. Президент РФ отметил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь конституционные принципы.