Посольство РФ во Франции сообщило о возможной эвакуации россиян

Москва, 17 марта. Российские власти рассматривают возможность эвакуации граждан из Франции в связи с распространением коронавирусной инфекции, передает посольство РФ во Франции на странице в Facebook.

Отмечается, что крайние меры будут применены в случае приостановки Францией воздушного сообщения.

«Вопрос об эвакуации в Российскую Федерацию граждан РФ силами МЧС прорабатывается, и эта мера будет задействована после введения запрета властями Франции на осуществление регулярных авиарейсов в Россию», — сообщает российское диппредставительство.

На данный момент «Аэрофлот» продолжает совершать рейсы между Парижем и Москвой. Граждане могут приобрести билеты в счет отмененных перелетов авиакомпании из Лиона, Марселя и Ниццы. Россияне могут попытаться покинуть Францию более ранними рейсами.

«Для этого необходимо быть в терминале 2С, и на стойке «Аэрофлота» непосредственно перед окончанием регистрации на ближайший рейс сотрудники смогут поменять вам билеты и выписать посадочный талон на ближайший рейс», — говорится в сообщении.

Кроме того, граждане РФ имеют возможность вернуться на родину транзитом через Минск на самолетах авиаперевозчика «Белавиа», пока Белоруссия не запретила въезд россиянам на территорию страны.

По последним данным, во Франции число заболевших коронавирусом нового типа достигло 6633 человек, количество летальных исходов составляет 148.