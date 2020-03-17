Коровин: Лимонов запомнится непримиримым патриотом и идеалистом

Москва, 17 марта. Писатель и политик Эдуард Лимонов скончался на 78-м году жизни во вторник. Публицист запомнился своим непримиримым патриотизмом и нежеланием идти на компромисс, заявил директор Центра геополитических экспертиз, член Изборского клуба Валерий Коровин Федеральному агентству новостей.

«Лимонов был истинным, искрометным, порой непримиримым патриотом России. И эта непримиримость иногда приносила ему проблемы — он не был готов идти на компромисс, когда речь шла об интересах России и русских. Лимонов был идеалистом, порой наивным, но в искренности его идеализма не было никаких сомнений», — считает Коровин.

По словам собеседника ФАН, он был близко знаком с Лимоновым. Писатель не был искушен в политике, хотя посвятил ей значительную часть жизни. Однако неспособность лицемерить и идти на компромисс сводили его политические усилия к нулю, добавил Коровин.

«Его легко было обмануть тем, кто не имел совести, чести и цинично лицемерил, используя Лимонова и его партию в тактических политтехнологических целях. Но это лишь еще раз подчеркивает честность и идеализм самого Лимонова», — подчеркнул Коровин.

Он объяснил, что его пути с политиком разошлись во времена ельцинского олигархического раскола: Лимонов продолжил лобовые политические атаки, Коровин же выбрал путь идеологического влияния.

«Сегодня ночью Лимонов мне приснился. Во сне мы примирились, жали друг другу руки, обменивались любезностями. Проснувшись, подумал: к чему бы это? Сейчас жалею, что не успел примириться с ним в жизни. Хотя и врагами мы не были, просто разошлись по политическим причинам», — подытожил Коровин.

В последние годы Лимонов боролся с онкологическим заболеванием. В воскресенье писатель был экстренно госпитализирован с кровотечением в одну из столичных клиник. Медики двое суток пытались нормализовать состояние Лимонова. Во вторник, 17 марта, писателю сделали две операции, однако его организм не перенес нагрузки.